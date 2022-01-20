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    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tazminat şoku! Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı...

    Her fırsatta Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle ve darbe tehditleriyle hedef alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tazminat cezasına çarptırıldı. Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un, 4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Özkoç'un Başkan Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Engin Özkoç’a tazminat şoku!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

    Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un, 4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.

    50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT
    Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 Mart 2020'de AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

    Konuşmasında Türkiye düşmanlarına yüklenen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir." ifadelerini kullandı.

        ÖZKOÇ'TAN SKANDAL
        Erdoğan'ın sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Partisinin Esad sevdasını unutup Başkan Erdoğan için "3 Milyon Müslümanın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, Halsiyetsizdir! Şerefsizdir! Onursuzdur! Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
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