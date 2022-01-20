CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tazminat şoku! Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı...

Konuşmasında Türkiye düşmanlarına yüklenen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir." ifadelerini kullandı.