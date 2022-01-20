CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tazminat şoku! Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un, 4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.
50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT
Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 Mart 2020'de AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.