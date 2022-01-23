Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınav tarihi belli oldu mu? ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?

ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2022 yılının ilk ayında sınav tarihleri araştırmalarını hızlandırdı. Final sınavlarının tamamlanmasının ardından istediği başarılı notu alamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılacak ve ders çalışmaya devam ediyor. Peki Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) bütünleme sınav tarihi belli oldu mu? ATA-AÖF ders geçme notu kaç, puan hesaplama nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler…
2022 ATA-AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF sınav takvimiyle, sınavların tarihleri belli oldu. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavı 5 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak.ATA AÖF bütünleme sınavları, sınav merkezlerinde 3 oturum şeklinde yüz yüze olarak yapılacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF bütünleme sınavları 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF bütünleme sınav giriş yerlerinin Ocak sonu gibi https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Atatürk Üniversitesi açıklaması şu şekilde:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.