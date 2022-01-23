Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınav tarihi belli oldu mu? ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?

ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2022 yılının ilk ayında sınav tarihleri araştırmalarını hızlandırdı. Final sınavlarının tamamlanmasının ardından istediği başarılı notu alamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılacak ve ders çalışmaya devam ediyor. Peki Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) bütünleme sınav tarihi belli oldu mu? ATA-AÖF ders geçme notu kaç, puan hesaplama nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler…