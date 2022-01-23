Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.01.2022 00:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2022 01:16
    ABONE OL

    Habertürk sunucu Fatih Altaylı İBB'yi eleştirdiği tweeti sildi: Keşke biraz tuzlasalar

    Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu birçok sürücü mağdur olurken yollar buz pistine döndü. İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasını eleştiren Fatih Altaylı daha sonra İBB'yi eleştirdiği tweeti sildi. Fatih Altaylı'nın bu hareketi "Tweeti silmek için talimat mı aldı?" yorumlarını beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Fatih Altaylı İBB’yi eleştirdiği tweeti sildi

    Habertürk sunucu Fatih Altaylı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehit Belediyesi'nin karla mücadelede yetersiz kalmasını eleştirdiği tweeti sildi.

    Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu birçok sürücü mağdur olurken yollar buz pistine döndü.

    FATİH ALTAYLI ÖNCE ELEŞTİRDİ SONRA TWEET SİLDİ
    İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasını eleştiren Fatih Altaylı kaygan yolları paylaşarak "An itibariyle Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar" ifadelerini kullanarak AKOM'u etiketledi.

    Altaylı, İBB'ye tepki gösterdiği tweetini kısa süre sonra sildi.

    Fatih Altaylı'nın bu hareketi "Tweeti silmek için talimat mı aldı?" yorumlarını beraberinde getirdi.

    "HANİ SİZ BAĞIMSIZ GAZETECİYDİNİZ"
    Fatih Altaylı'nın İBB'yi eleştirdiği tweetini silmesi sosyal medyada tepki çekti.

        Bir kullanıcı, "Fatih altaylı bu twiti attı ve bir süre sonra sildi... Hani siz bağımsız gazeteciydiniz ? Hani gücünüz özgürlüğünüzdeydi ? Hiç samimi değilsiniz!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

        İşte o tepkilerden bazıları:
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        DW ve firari Can Dündar’dan skandal!
        Haberler Güncel Habertürk sunucu Fatih Altaylı İBB'yi eleştirdiği tweeti sildi: Keşke biraz tuzlasalar
            SON DAKİKA