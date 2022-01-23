Habertürk sunucu Fatih Altaylı İBB'yi eleştirdiği tweeti sildi: Keşke biraz tuzlasalar

Habertürk sunucu Fatih Altaylı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehit Belediyesi'nin karla mücadelede yetersiz kalmasını eleştirdiği tweeti sildi.
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu birçok sürücü mağdur olurken yollar buz pistine döndü.
FATİH ALTAYLI ÖNCE ELEŞTİRDİ SONRA TWEET SİLDİ
İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasını eleştiren Fatih Altaylı kaygan yolları paylaşarak "An itibariyle Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar" ifadelerini kullanarak AKOM'u etiketledi.
Altaylı, İBB'ye tepki gösterdiği tweetini kısa süre sonra sildi.
Fatih Altaylı'nın bu hareketi "Tweeti silmek için talimat mı aldı?" yorumlarını beraberinde getirdi.
"HANİ SİZ BAĞIMSIZ GAZETECİYDİNİZ"
Fatih Altaylı'nın İBB'yi eleştirdiği tweetini silmesi sosyal medyada tepki çekti.