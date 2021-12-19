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    • 19.12.2021 17:43
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    • 19.12.2021 17:51
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    Yine Habertürk yine skandal! 'Gazeteci' Muharrem Sarıkaya ses ayarı yapan İHA personeli Ahmet Demir'e saldırıp tokat attı

    Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya Gaziantep'te büyük bir skandala imza atarak, ses ayarı yapan teknisyene tokat attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyürken saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı (İHA) personeli Ahmet Demir'e destek mesajları geldi.

    Ses teknisyenine canlı yayında tokat!

    Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan, Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çalışana tokat attığı görüntüler tepki topladı.

    ÇALIŞANA TOKAT ATTI, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI
    Ortaya çıkan görüntülerde, Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın ses bağlantısını kontrol eden ses teknikerine kızarak tokat attığı görülüyor.



    Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Şahin'le konuşuyor.



    Şahin'in ise olay karşısında şoka giren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, donudu kaldı.
        Yine İETT yine kaza!
        Haberler Güncel Yine Habertürk yine skandal! 'Gazeteci' Muharrem Sarıkaya ses ayarı yapan İHA personeli Ahmet Demir'e saldırıp tokat attı
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