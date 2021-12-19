Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan, Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çalışana tokat attığı görüntüler tepki topladı.
ÇALIŞANA TOKAT ATTI, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI
Ortaya çıkan görüntülerde, Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın ses bağlantısını kontrol eden ses teknikerine kızarak tokat attığı görülüyor.
Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Şahin'le konuşuyor.
Şahin'in ise olay karşısında şoka giren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, donudu kaldı.