Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.01.2022 14:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2022 14:17
    ABONE OL

    Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul, İzmir elektrik kesintisi son dakika! 23 Ocak elektrik kesintisi yaşanan il ve ilçeler..

    İstanbul, İzmir elektrik kesintisi son dakika İstanbul ve İzmir'de bir çok ilçede elektrikler kesildi. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. 23 Ocak elektrik kesintisi yaşanan il ve ilçeleri haberimizde derledik. BEDAŞ, AYEDAŞ ve GDZ Elektrik tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte son gelişmeler...

    Elektrikler ne zaman gelecek?

    23 Ocak elektrik kesintisi yaşanan il ve ilçeler belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle evden çalışan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. AYEDAŞ, BEDAŞ ve GDZ Elektrik'ten açıklama geldi. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 23 Ocak elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri...

    ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

    İstanbul BEDAŞ tarafından kesinti yaşanan ilçeler şöyle duyuruldu;

    ARNAVUTKÖY

    NO: 9990986

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 9990991

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 10049328

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İSLAMBOL sk bölgelerinde 23/01/2022 12:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAĞCILAR

    NO: 10185319

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., CAHİT SITKI TARANCI sk / YAVUZ SELİM mah 1013., 1073., 1075., 1077., 1101., 1103., CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET sk / YENİMAHALLE mah 1102., 1565., 1566., 1567., 1584., 1585., 1587., 1588., 1589., 1590., 1591., AHMET KABAKLI, BAĞCILAR ASFALTI, BİRLİK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAKIRKÖY

    NO: 10052950

    İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALEMDARLAR, KARTALTEPE, KOŞUYOLU, ŞANLI ASKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 10052949

    İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CAMİ, CEMİYET, FABRİKALAR C, FIRIN, FİLDAMI, KARAKOL ARALIĞI, KİREÇ OCAĞI, OSMANİYE MEKTEBİ, RAHMİ APAK, RAHMİ PAŞA, SIĞIRTMAÇ, ÇOLAK İBRAHİM, ÇÖREKOTU, İSMAİL EREZ, ŞİRİN sk / bölgelerinde 23/01/2022 11:00:00 - 23/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 10052951

    İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ABİDİN DİNO, ERGUVAN, ESKİ HAVAALANI sk bölgelerinde 23/01/2022 12:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 10052952

    İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 23/01/2022 14:00:00 - 23/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 10052967

    İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah NECMETTİN SADAK sk bölgelerinde 23/01/2022 18:00:00 - 23/01/2022 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAYRAMPAŞA

    NO: 10052688

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 23/01/2022 00:01:00 - 23/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 10052693

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ORTAMAHALLE mah sk bölgelerinde 23/01/2022 04:00:00 - 23/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 10087316

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, MALTEPE sk bölgelerinde 23/01/2022 10:00:00 - 23/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 9990791

        İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERCİYES, KARAKAŞ sk bölgelerinde 23/01/2022 11:00:00 - 23/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        BEYLİKDÜZÜ

        NO: 9827847

        İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN, PEYAMİ SAFA sk / BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, BAŞAK, CUMHURİYET, DERYA, İSTİKLAL, ŞEHİT K. UĞUR GÜRSOY sk bölgelerinde 23/01/2022 02:00:00 - 23/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 9827872

        İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 9702766

        İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, İSTİKLAL sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 10052718

        İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        BEYOĞLU

        NO: 9828268

        İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah ARDIÇ, KUZEY sk bölgelerinde 23/01/2022 10:00:00 - 23/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        ÇATALCA

        NO: 9902369

        İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AMBARLI, BAHÇELİ, GALİP HOCA, HAFIZ ÖMER, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, PİREN, UYSAL sk bölgelerinde 23/01/2022 10:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        ESENYURT

        NO: 10063329

        İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 23/01/2022 00:00:00 - 23/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 10064317

        İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 23/01/2022 02:00:00 - 23/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        FATİH

        NO: 10014316

        İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah KALECİ ÇIKMAZI sk / BEYAZIT mah SANDAL BEDESTENİ, TAVUK PAZARI, ÇARŞIKAPI, ŞEYH HAMDULLAH sk / MOLLA FENARİ mah ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, TAVUK PAZARI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk bölgelerinde 23/01/2022 10:00:00 - 23/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        NO: 10067319

        İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, GAZİ SİNANPAŞA, NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ŞEREFEFENDİ sk bölgelerinde 23/01/2022 13:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        KAĞITHANE

        NO: 9991124

        İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah LİMON sk / ÇAĞLAYAN mah AYCAN, BAHTİYAR, BAŞARAN, BURÇ, CAMİ, CİHANŞAH, ESEN, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, KIYMET, LİMON, ONURCAN, PAMUK, SEYHAN, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA, YELİZ, ÇAYIRBAŞI, ÖZNUR sk bölgelerinde 23/01/2022 16:00:00 - 23/01/2022 22:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        SİLİVRİ

        NO: 9901778

        İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

        AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

        İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ekonomiye 80 milyon TL katkı! Işık yarın görünecek
        Haberler Güncel Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul, İzmir elektrik kesintisi son dakika! 23 Ocak elektrik kesintisi yaşanan il ve ilçeler..
            SON DAKİKA