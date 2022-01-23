Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul, İzmir elektrik kesintisi son dakika! 23 Ocak elektrik kesintisi yaşanan il ve ilçeler..

23 Ocak elektrik kesintisi yaşanan il ve ilçeler belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle evden çalışan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. AYEDAŞ, BEDAŞ ve GDZ Elektrik'ten açıklama geldi. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 23 Ocak elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul BEDAŞ tarafından kesinti yaşanan ilçeler şöyle duyuruldu;
ARNAVUTKÖY
NO: 9990986
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9990991
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10049328
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İSLAMBOL sk bölgelerinde 23/01/2022 12:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 10185319
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., CAHİT SITKI TARANCI sk / YAVUZ SELİM mah 1013., 1073., 1075., 1077., 1101., 1103., CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET sk / YENİMAHALLE mah 1102., 1565., 1566., 1567., 1584., 1585., 1587., 1588., 1589., 1590., 1591., AHMET KABAKLI, BAĞCILAR ASFALTI, BİRLİK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 10052950
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALEMDARLAR, KARTALTEPE, KOŞUYOLU, ŞANLI ASKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 23/01/2022 09:00:00 - 23/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10052949
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CAMİ, CEMİYET, FABRİKALAR C, FIRIN, FİLDAMI, KARAKOL ARALIĞI, KİREÇ OCAĞI, OSMANİYE MEKTEBİ, RAHMİ APAK, RAHMİ PAŞA, SIĞIRTMAÇ, ÇOLAK İBRAHİM, ÇÖREKOTU, İSMAİL EREZ, ŞİRİN sk / bölgelerinde 23/01/2022 11:00:00 - 23/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10052951
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ABİDİN DİNO, ERGUVAN, ESKİ HAVAALANI sk bölgelerinde 23/01/2022 12:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10052952
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 23/01/2022 14:00:00 - 23/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10052967
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah NECMETTİN SADAK sk bölgelerinde 23/01/2022 18:00:00 - 23/01/2022 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 10052688
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 23/01/2022 00:01:00 - 23/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10052693
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ORTAMAHALLE mah sk bölgelerinde 23/01/2022 04:00:00 - 23/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10087316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, MALTEPE sk bölgelerinde 23/01/2022 10:00:00 - 23/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.