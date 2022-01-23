Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul, İzmir elektrik kesintisi son dakika! 23 Ocak elektrik kesintisi yaşanan il ve ilçeler..

NO: 10052949

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CAMİ, CEMİYET, FABRİKALAR C, FIRIN, FİLDAMI, KARAKOL ARALIĞI, KİREÇ OCAĞI, OSMANİYE MEKTEBİ, RAHMİ APAK, RAHMİ PAŞA, SIĞIRTMAÇ, ÇOLAK İBRAHİM, ÇÖREKOTU, İSMAİL EREZ, ŞİRİN sk / bölgelerinde 23/01/2022 11:00:00 - 23/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10052951

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ABİDİN DİNO, ERGUVAN, ESKİ HAVAALANI sk bölgelerinde 23/01/2022 12:00:00 - 23/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10052952

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 23/01/2022 14:00:00 - 23/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10052967

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah NECMETTİN SADAK sk bölgelerinde 23/01/2022 18:00:00 - 23/01/2022 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 10052688

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 23/01/2022 00:01:00 - 23/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10052693

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ORTAMAHALLE mah sk bölgelerinde 23/01/2022 04:00:00 - 23/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10087316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, MALTEPE sk bölgelerinde 23/01/2022 10:00:00 - 23/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.