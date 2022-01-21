Sedef Kabaş'ın skandal sözlerine tepki yağdı! "Ahlaksızlık ve pespayeliktir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de duruma tepki gösterdi.

"BU AHLAKSIZLIĞI LANETLİYORUZ"

Çelik, "Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. " dedi.

Çelik şunları söyledi:

"Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz,

Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz."