Sedef Kabaş'ın skandal sözlerine tepki yağdı! "Ahlaksızlık ve pespayeliktir"

CHP yandaşı Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı.
Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Sedef Kabaş'ın imza attığı skandal sözler sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
RTÜK HAREKETE GEÇTİ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.