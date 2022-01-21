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    • 21.01.2022 22:15
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    Sedef Kabaş'ın skandal sözlerine tepki yağdı! "Ahlaksızlık ve pespayeliktir"

    CHP yandaşı Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de skandal ifadelerle Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı. 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' ifadelerini kullanan Sedef Kabaş'ın imza attığı skandal sözler sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sosyal medyada ise Kabaş'a büyük tepki yükseldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. " dedi.

    takvim.com.tr
    Skandal sözlere tepki yağdı!

    CHP yandaşı Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı.

    Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Sedef Kabaş'ın imza attığı skandal sözler sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    RTÜK HAREKETE GEÇTİ
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

        SEDEF KABAŞ'A CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.

        Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

        Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

        Savcılığın, Kabaş'ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdiği bildirildi.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
        Sosyal medyada ise Sedef Kabaş'a büyük tepki yükseldi. "#HaddiniBilSedefKabas" etiketiyle binlerce tweet atılırken Twitter'da Türkiye gündeminin 1. sırasına oturdu.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de duruma tepki gösterdi.

        "BU AHLAKSIZLIĞI LANETLİYORUZ"
        Çelik, "Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. " dedi.

        Çelik şunları söyledi:

        "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz,

        Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz."
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