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    • 22.01.2022 20:01
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 22 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.


    VAKANIN YARISI İSTANBUL'DA
    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım" dedi.

    21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    9 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    8 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    7 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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