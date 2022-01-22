Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.



VAKANIN YARISI İSTANBUL'DA

Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım" dedi.