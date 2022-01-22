Yılmaz Özdil, Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a destek çıktı!

Sözde Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.