Yılmaz Özdil, Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a destek çıktı!

Sözde Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.
SEDEF'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gazeteci Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Başkan Erdoğan hakkında söylediği sözlerle gündem olan gazeteci Sedef Kabaş'ı kınayan açıklamalar yapıldı. Kabaş hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da '#HaddiniBilSedefKabas' etiketi altında pek çok isim açıklama yaptı.
HAKARET NE ZAMANDIR ÖZGÜRLÜK OLDU?
Sedef Kabaş'ın skandal sözlerini savunmaya kalkan Yılmaz Özdil, "Sedef Kabaş'tan bir kadın olarak sesini kesip oturmadığı için katmerli nefret ediyorlar, sevmedikleri erkeklere nispeten hoşgörüleri var ama özgür kadınlara asla tahammülleri yok." ifadeleriyle skandalı meşrulaştırma ve normalleştirme çabası içerisine girdi.