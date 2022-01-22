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    • 22.01.2022 10:55
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    • 22.01.2022 11:07
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    Yılmaz Özdil, Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a destek çıktı!

    Hakareti muhalefet sanan, CHP yandaşı sözde Sedef Kabaş, çizmeyi aşarak Başkan Erdoğan'a hakaret etti. Cumhurbaşkanlığı makamını işaret ederek 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleriyle kamuoyunu ayaklandıran Kabaş evinden alındı. Söz konusu skandala ise CHP fondaşı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil destek verdi.

    Yılmaz Özdil Sedef Kabaş’a destek verdi!

    Sözde Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

    SEDEF'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gazeteci Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Başkan Erdoğan hakkında söylediği sözlerle gündem olan gazeteci Sedef Kabaş'ı kınayan açıklamalar yapıldı. Kabaş hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da '#HaddiniBilSedefKabas' etiketi altında pek çok isim açıklama yaptı.

    HAKARET NE ZAMANDIR ÖZGÜRLÜK OLDU?

    Sedef Kabaş'ın skandal sözlerini savunmaya kalkan Yılmaz Özdil, "Sedef Kabaş'tan bir kadın olarak sesini kesip oturmadığı için katmerli nefret ediyorlar, sevmedikleri erkeklere nispeten hoşgörüleri var ama özgür kadınlara asla tahammülleri yok." ifadeleriyle skandalı meşrulaştırma ve normalleştirme çabası içerisine girdi.

        RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya üzerinden, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

        UĞUR DÜNDAR TEHDİTLER SAVURDU
        Skandal program esnasında Kabaş'ın yanında bulunan Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar gelişmeler sonrası yaptığı açıklamada tehdit diline başvurdu.

        "GÜN GELİR KESER DÖNER SAP DÖNER..."
        Dündar, yine TELE1'de yaptığı açıklamada, "Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. " şeklinde ifadeler kullandı.
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