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    • 20.01.2022 08:42
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    • 20.01.2022 08:49
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    Kılıçdaroğlu'nu darbecilerle görüşerek tankların arasından geçiren Koray Aslan gücünü nereden alıyor?

    15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm yaşananları kahve içerek takip etmişti. Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndaki darbecilere ait tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu eve gitmişti. Sabah yazarı Mahmut Övür o geceye ilişkin dikkat çeken bir soruyu gündeme getirerek okları darbecilerle konuşarak Kılıçdaroğlu'nun geçişini sağlayan Koray Aslan'a çevirdi.

    Koray Aslan gücünü nereden alıyor?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'ndaki darbecilere ait tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu eve gitmişti. Geceyi burada geçiren Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini kahve içerek takip etmesi büyük tepki çekmişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun terk ettiği Atatürk Havalimanı'nı yarım saat içinde binlerce kişi doldurmuş, tankları püskürten kahramanlar sabaha kadar alanı terk etmemişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı'na gelmiş ve darbe girişimine karşı basın toplantısı düzenlemişti.

    Atatürk Havalimanı'nın 15 Temmuz gecesine ilişkin kamera kayıtları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü kaçış'ının, Türk milletinin ise kahramanca direnişinin kanıtı oldu. Kayıtlara göre, FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi 22.15'te AHL anayol girişi, İç Hatlar CIP ve VIP çıkışlarına tanklar yerleştirerek havalimanını işgal etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP çıkışındaki iki tank, koruma ekibinin görüşmelerinin ardından 23.23'te çekilırken AHL anayol girişi ve İç Hatlar CIP'de yerleştirilen tanklar yerinde bırakıldı. Darbeciler, AHL'de 23.45'te uçuş trafiğini durdurdu.

    O GECE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

    İşte Kılıçdaroğlu 23.30'da havalimanından ayrıldıktan yarım saat sonra yaşananlar:

    00.00: AHL'nin darbeciler tarafından işgal edildiğini öğrenen vatandaşlar havalimanı girişinde tankların karşısına dikildi.
    00:24: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalına Facetime üzerinden TV'lere bağlandı.
    01.21: Tanklar alandan ayrılmak zorunda kaldı.
    02.27: Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı aradı ve 'kuleyi ne kadar sürede boşaltırsınız?' diye sordu. Çalışkan, Erdoğan'a, '10-15 dakikada' dedi. Çalışkan, AHL Şube Müdürü'ne kulenin temizlenmesi için talimat verdi.


        02.28: Kuleye girildi.
        02.30: Kule darbeci askerlerden temizlendi ve kontrol altına alındı.
        03.20: Başkan Erdoğan'ın uçağı AHL'na indi.
        04.07: Başkan Erdoğan havalimanında basın açıklamasında bulundu.
        05.18: AHL'nın kontrolü tamamen sağlandı. Havalimanındaki işleyiş normale döndü ve uçuşların 06.00 itibariyle başlayacağı açıklandı.



        KILIÇDAROĞLU TANKLARIN ARASINDAN NASIL GEÇTİ?
        Sabah yazarı Mahmut Övür o geceye ilişkin dikkat çeken bir soruyu gündeme getirerek okları darbecilerle konuşarak Kılıçdaroğlu'nun geçişini sağlayan Koray Aslan'a çevirdi. Övür, yazısında "Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi çektirdiği fotoğrafın hangi amaçla servis edildiğini sormuştum. Henüz bir cevap gelmedi. Fotoğrafı o dönemdeki Basın Danışmanı Okan Konuralp çektirmiş ve medyaya da o servis etmişti. O gecenin önemli isimlerinden biri de Koruma Müdürü Koray Aslan'dı. Kılıçdaroğlu'nu darbecilerle görüşerek tankların arasından o kaçırmıştı. Bir süre önce CHP'deki görevinden uzaklaştırılan Aslan'ın geri döndüğü söyleniyor. Neden acaba?" sorusuyla yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.

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