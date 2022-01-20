Kılıçdaroğlu'nu darbecilerle görüşerek tankların arasından geçiren Koray Aslan gücünü nereden alıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'ndaki darbecilere ait tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu eve gitmişti. Geceyi burada geçiren Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini kahve içerek takip etmesi büyük tepki çekmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun terk ettiği Atatürk Havalimanı'nı yarım saat içinde binlerce kişi doldurmuş, tankları püskürten kahramanlar sabaha kadar alanı terk etmemişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı'na gelmiş ve darbe girişimine karşı basın toplantısı düzenlemişti.
Atatürk Havalimanı'nın 15 Temmuz gecesine ilişkin kamera kayıtları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü kaçış'ının, Türk milletinin ise kahramanca direnişinin kanıtı oldu. Kayıtlara göre, FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi 22.15'te AHL anayol girişi, İç Hatlar CIP ve VIP çıkışlarına tanklar yerleştirerek havalimanını işgal etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP çıkışındaki iki tank, koruma ekibinin görüşmelerinin ardından 23.23'te çekilırken AHL anayol girişi ve İç Hatlar CIP'de yerleştirilen tanklar yerinde bırakıldı. Darbeciler, AHL'de 23.45'te uçuş trafiğini durdurdu.
O GECE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İşte Kılıçdaroğlu 23.30'da havalimanından ayrıldıktan yarım saat sonra yaşananlar:
00.00: AHL'nin darbeciler tarafından işgal edildiğini öğrenen vatandaşlar havalimanı girişinde tankların karşısına dikildi.
00:24: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalına Facetime üzerinden TV'lere bağlandı.
01.21: Tanklar alandan ayrılmak zorunda kaldı.
02.27: Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı aradı ve 'kuleyi ne kadar sürede boşaltırsınız?' diye sordu. Çalışkan, Erdoğan'a, '10-15 dakikada' dedi. Çalışkan, AHL Şube Müdürü'ne kulenin temizlenmesi için talimat verdi.