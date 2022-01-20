Kılıçdaroğlu'nu darbecilerle görüşerek tankların arasından geçiren Koray Aslan gücünü nereden alıyor?





KILIÇDAROĞLU TANKLARIN ARASINDAN NASIL GEÇTİ?

Sabah yazarı Mahmut Övür o geceye ilişkin dikkat çeken bir soruyu gündeme getirerek okları darbecilerle konuşarak Kılıçdaroğlu'nun geçişini sağlayan Koray Aslan'a çevirdi. Övür, yazısında "Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi çektirdiği fotoğrafın hangi amaçla servis edildiğini sormuştum. Henüz bir cevap gelmedi. Fotoğrafı o dönemdeki Basın Danışmanı Okan Konuralp çektirmiş ve medyaya da o servis etmişti. O gecenin önemli isimlerinden biri de Koruma Müdürü Koray Aslan'dı. Kılıçdaroğlu'nu darbecilerle görüşerek tankların arasından o kaçırmıştı. Bir süre önce CHP'deki görevinden uzaklaştırılan Aslan'ın geri döndüğü söyleniyor. Neden acaba?" sorusuyla yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.

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