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    • Güncel
    • 20.01.2022 08:53
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    • 20.01.2022 09:00
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    Osmanlı torunu Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'de! Bitcoin'i para olarak tanımıştı Twitter mesajına yorum yağdı

    Dünyada Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanıyan ilk ülke olan El Salvador'un 41 yaşındaki Devlet Başkanı Nayib Bukele, Başkan Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelişinin Twitter üzerinden esprili şekilde duyuran Bukele'nin mesajına yorum yağdı.

    Nayib Bukele Türkiye’ye geldi! Twitter’dan espri yaptı

    Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye bir dizi görüşme gerçekleştirmek için geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bugün saat 16:30'da görüşecek olan Bukele dünyada bir ilki gerçekleştirmesiyle biliniyor. Resmi törenle karşılanacak olan Bukele ile Başkan Erdoğan baş başa görüştükten sonra iki ülkenin heyetleri arasında da görüşmeler gerçekleşip, anlaşmalar imzalanacak. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bukele onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

    ESPRİLİ AÇIKLAMA
    Bukele'nin son attığı tweet ile Türk medyasını yakından takip ettiği belli oldu. Bukele Türkiye'ye gelişini "Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" tweetiyle duyurdu.

    Geçtiğimiz aylarda tartışan eşleri konu alan bir TV programında "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" anonsuyla programa katılan kişi gündeme oturmuştu. Bukele de bu taktiği uygulayarak esprili bir dil kullanmış oldu.

        BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
        ABD doları kullanan El Salvador'un resmi para birimini geçtiğimiz Eylül ayında Bitcoin'e çeviren Bukele dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve kripto paraya geçiş yaptı.

        Sosyal medya platformu Twitter'ı aktif kullanan Bukele'nin kripto paralara ilgisi de bulunuyor.

        BÜYÜK HEYECANLA DUYURMUŞTU
        Bukele Salı günü sosyal medya platformu Twitter aracılığıyla Türkiye'ye geleceğini açıklamış ve tweetinin altına binlerce yanıt gelmişti. En popüler tweetini atan Bukele'nin geçmişi Osmanlı'ya dayanıyor. Bukele'nin ataları Filistin'den El Salvador'a Osmanlı pasaportuyla göçmüştü.

        HALKINA 30 DOLARLIK BITCOIN VERMİŞTİ
        Bukele, Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmesinin ardından halkının dijital cüzdanlarına 30 Dolar değerinde Bitcoin aktarmıştı. El Salvadorlu gurbetçiler ülkelerin para gönderirken büyük masraflarla karşılaşıyordu. Kripto para birimine geçilmesiyle birlikte transfer ücretlerinden de neredeyse kurtulmuş oldular.

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        Nayib Bukele Türkiye’ye geldi! Twitter’dan espri yaptı
        Haberler Güncel Osmanlı torunu Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'de! Bitcoin'i para olarak tanımıştı Twitter mesajına yorum yağdı
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