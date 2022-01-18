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    • 18.01.2022 14:43
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    • 18.01.2022 15:03
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    Sezen Aksu'ya kalkan olan Ali Babacan'a ilk tokat partisinden: DEVA Partisi Kovancılar İlçe teşkilatı istifa etti!

    DEVA Partisi Elazığ'ın Kovancılar İlçe Başkanı Adem Sağır, okuduğu şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği iddia edilen Sezen Aksu'ya destek veren Genel Başkanları Ali Babacan’a tepki gösterip partisinden istifa ettiğini açıkladı.

    İHA
    Sezen Aksu’ya kalkan olan Babacan’a ilk tokat partiden

    DEVA Partisi Elazığ'ın Kovancılar'da DEVA Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Adem Sağır, Genel Başkanları Ali Babacan'ın, son günlerde seslendirdiği şarkıdan dolayı tartışılan Sezen Aksu'ya destek mesajı atmasının ardından olaya tepki göstererek partisinden istifa etti.



    DUYARSIZ KALMAK İSTEMEDİK
    Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adem Sağır, "Dün akşam Genel Başkanımızın twitter üzerinden bir paylaşımı var. Bizler de bu twite duyarsız kalmak istemedik.

    Çünkü Allah Resulü'nün (Sallallahü aleyhi ve sellem) hak davasını bir karar bilip mücadele eden neferler olarak İslamiyet'e ve ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva annemize yapılan hakarete duyarsız kalamayız, kalmayacağız da.



    ŞAHSİYETİMİZİ KAYBEDİP ONURSUZ YAŞAYACAĞIMIZA ALLAH BİZE 3 DAKİKA YAŞAMAYI NASİP ETMESİN
    Her gün İslamiyet'e bir saldırı yapılıyor. Biz de insanoğlu olarak Allah-u Teala'ya vereceğimiz hesaplar vardır. Bu hesabı vereceğimiz zaman vicdanlı bir şekilde, onurlu bir şekilde durmalıyız, siyaset için kişiliğimizi ve şahsiyetimizi kaybedip onursuz yaşayacağımıza Allah bize 3 dakika yaşamayı nasip etmesin.




        RANT ELDE EDECEĞİZ DİYE DİNİ BU İŞLERE ALET EDEMEYİZ
        Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sırf bir yerlere geleceğiz rant elde edeceğiz diye dini bu işlere alet edemeyiz. Bizler bir kez daha buradan söylüyoruz, Hz. Adem benim atamdır Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) benim son peygamberimdir. İmanın şartlarından biri olan peygamberlere iman bugün benim imanımdır.



        Sizlerden ricam hakkınızı bizlere helal etmenizdir. Elimizden geldiğince partimizi en iyi şekilde temsil ettik, devletimizin bekası bizim için her şeyden üstündür. Devletin bekasını esas bilip ölene kadar devletimiz için mücadele etmeye edeceğiz. Bulunduğum DEVA Partisinden istifa ediyorum" dedi.

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        Haberler Güncel Sezen Aksu'ya kalkan olan Ali Babacan'a ilk tokat partisinden: DEVA Partisi Kovancılar İlçe teşkilatı istifa etti!
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