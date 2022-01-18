Sezen Aksu'ya kalkan olan Ali Babacan'a ilk tokat partisinden: DEVA Partisi Kovancılar İlçe teşkilatı istifa etti!

DEVA Partisi Elazığ'ın Kovancılar'da DEVA Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Adem Sağır, Genel Başkanları Ali Babacan'ın, son günlerde seslendirdiği şarkıdan dolayı tartışılan Sezen Aksu'ya destek mesajı atmasının ardından olaya tepki göstererek partisinden istifa etti.
DUYARSIZ KALMAK İSTEMEDİK
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adem Sağır, "Dün akşam Genel Başkanımızın twitter üzerinden bir paylaşımı var. Bizler de bu twite duyarsız kalmak istemedik.
ŞAHSİYETİMİZİ KAYBEDİP ONURSUZ YAŞAYACAĞIMIZA ALLAH BİZE 3 DAKİKA YAŞAMAYI NASİP ETMESİN
Her gün İslamiyet'e bir saldırı yapılıyor. Biz de insanoğlu olarak Allah-u Teala'ya vereceğimiz hesaplar vardır. Bu hesabı vereceğimiz zaman vicdanlı bir şekilde, onurlu bir şekilde durmalıyız, siyaset için kişiliğimizi ve şahsiyetimizi kaybedip onursuz yaşayacağımıza Allah bize 3 dakika yaşamayı nasip etmesin.