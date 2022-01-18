Sezen Aksu'ya kalkan olan Ali Babacan'a ilk tokat partisinden: DEVA Partisi Kovancılar İlçe teşkilatı istifa etti!







RANT ELDE EDECEĞİZ DİYE DİNİ BU İŞLERE ALET EDEMEYİZ

Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sırf bir yerlere geleceğiz rant elde edeceğiz diye dini bu işlere alet edemeyiz. Bizler bir kez daha buradan söylüyoruz, Hz. Adem benim atamdır Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) benim son peygamberimdir. İmanın şartlarından biri olan peygamberlere iman bugün benim imanımdır.