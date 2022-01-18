Matematik ve Türkçe dersi 2 olan takdir, teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir ve teşekkür belgesi alma şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden öğrenciler 21 Ocak yarı yıl tatili öncesinde araştırmalarını hızlandırdı ve ders notlarının nasıl geleceğini merak ederken bir yandan da takdir ve teşekkür belgesi almaya yetip yetmeyeceklerini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
MATEMATİK DERSİ 2 OLAN TAKDİR, TEŞEKKÜR ALABİLİR Mİ?
Matematik pek çok öğrencinin en zorlandığı derslerin başında geliyor. Matematik dersi 2 diğer dersleri iyi olan öğrenciler takdir belgesi ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Takdir ve teşekkür almak için Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır. Karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortamalası 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL ALINIR? ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.
Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.