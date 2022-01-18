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    • 18.01.2022 15:08
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    Matematik ve Türkçe dersi 2 olan takdir, teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir ve teşekkür belgesi alma şartları nelerdir?

    Matematik ve Türkçe dersi 2 olan takdir, teşekkür belgesi alabilir mi? Milyonlarca öğrenci ve velisi okulların kapanmasına az bir zaman kala karnelerde yer alacak notları merak etmeye başladı. Özellikle takdir ve teşekkür alma hedefi bulunan öğrenciler hayallerine ulaşmak için canla başla çalıştılar ve şimdi karşılığını görmek istiyorlar. Peki Takdir ve teşekkür belgesi alma şartları nelerdir? Sömestr tatiline sayılı günler kala takdir ve teşekkür hesaplama nasıl, nereden yapılır?

    takvim.com.tr
    Matematik ve Türkçe dersi 2 olan takdir, teşekkür belgesi alabilir mi?

    Matematik ve Türkçe dersi 2 olan takdir, teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir ve teşekkür belgesi alma şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden öğrenciler 21 Ocak yarı yıl tatili öncesinde araştırmalarını hızlandırdı ve ders notlarının nasıl geleceğini merak ederken bir yandan da takdir ve teşekkür belgesi almaya yetip yetmeyeceklerini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

    MATEMATİK DERSİ 2 OLAN TAKDİR, TEŞEKKÜR ALABİLİR Mİ?

    Matematik pek çok öğrencinin en zorlandığı derslerin başında geliyor. Matematik dersi 2 diğer dersleri iyi olan öğrenciler takdir belgesi ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Takdir ve teşekkür almak için Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır. Karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortamalası 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.

    TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL ALINIR? ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

    70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.

    Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.

        DEVAMSIZLIĞI OLAN TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALABİLİR Mİ?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri açıklamıştı. O kriterler şöyleydi:

        Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

        a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

        b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

        c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
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