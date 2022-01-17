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    • 18.01.2022 00:19
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    Ali Babacan'dan skandal! Sezen Aksu'nun hakaret içeren sözlere sahip şarkısına destek verdi

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sezen Aksu'nun İslam'ın seçkin şahsiyetlerine yönelik skandal ifadeler barındıran şahsiyetlerine yönelik skandal sözler içeren şarkısına destek verdi. Babacan destek mesajında "Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır" dedi.

    Ali Babacan’dan skandal şarkıya destek verdi!

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sezen Aksu'nun İslam'ın seçkin şahsiyetlerine yönelik skandal ifadeler barındıran şahsiyetlerine yönelik skandal sözler içeren şarkısına destek verdi.

    SKANDAL ŞARKI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYMÜŞ!
    Babacan destek mesajında şu ifadelere yer verdi:



    Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu'nun hedef alınması kabul edilemez.

        İSLAM'IN SEÇKİN ŞAHSİYETLERİNE HAKARET
        Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısıyla sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından eleştirildi.

        Aksu'nun şarkısındaki, "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

        EN HAFİF TABİRLE SAYGISIZLIKTIR
        Diyanet İşleri Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak Aksu'nun şarkı sözlerini kınadı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında "Dinî şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgarî bir insanî erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir.

        Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insanî ve ahlakî tavırdır." dedi.
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        Haberler Güncel Ali Babacan'dan skandal! Sezen Aksu'nun hakaret içeren sözlere sahip şarkısına destek verdi
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