Son dakika: İBB'nin metro algısı elinde patladı! Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bakın neden yapılamıyormuş!

Beylikdüzü-Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattına ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Yatırım Programına alınması için gerekli onayın verilmesi talep edilmiştir. Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmış, eksikler ise temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir" denildi.