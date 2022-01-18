Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.01.2022 14:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2022 14:44
    ABONE OL

    Son dakika: İBB'nin metro algısı elinde patladı! Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bakın neden yapılamıyormuş!

    CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin “Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bütün işlerinde olduğu gibi maalesef sözlerini yerine getirmeyenler, işten çok algı peşinde koşmaktadır” ifadelerine yer verilirken projede bazı belgelerin eksik olduğunu bildirildi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Beylikdüzü-Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattına ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Yatırım Programına alınması için gerekli onayın verilmesi talep edilmiştir. Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmış, eksikler ise temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir" denildi.

    YAPILAN TOPLANTILARA RAĞMEN "EKSİKLİKLER" GİDERİLMEDİ
    Devam eden süreçte proje firmasının yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı doküman ve çalışmaların AYGM'ye ulaştığı ifade edile açıklamada, şöyle denildi:

        "Ancak, ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı Zemin Etüt Raporu, Jeolojik Plan ve Kesit Kesin Projeleri, Deprem Etüd Raporu, Mimari Kesin Projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor.

        Detaylı eksik listesinin 'kesin proje' çalışmasının ilgili mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy-Beylikdüzü kesimine ait Fizibilite Etüdünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Bakanlığımız görüşü verilebilecektir. Bütün işlerinde olduğu gibi maalesef sözlerini yerine getirmeyenler, kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
        Haberler Güncel Son dakika: İBB'nin metro algısı elinde patladı! Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bakın neden yapılamıyormuş!
            SON DAKİKA