Son dakika: İBB'nin metro algısı elinde patladı! Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bakın neden yapılamıyormuş!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Beylikdüzü-Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattına ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Yatırım Programına alınması için gerekli onayın verilmesi talep edilmiştir. Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmış, eksikler ise temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir" denildi.
YAPILAN TOPLANTILARA RAĞMEN "EKSİKLİKLER" GİDERİLMEDİ
Devam eden süreçte proje firmasının yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı doküman ve çalışmaların AYGM'ye ulaştığı ifade edile açıklamada, şöyle denildi: