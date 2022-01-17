Kemal Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile neden dişçide irtibat kurdu? Selami Altınok'tan çarpıcı yorum

"SİYASETEN MENFAAT UMMAK İÇİN GÖRÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Yani 17-25 Aralık sürecindeki o kargaşada Kemal Kılıçdaroğlu da yine siyaseten bir menfaat umma adına Pensilvanya ile büyük ihtimalle irtibat kurmuştur.

"DİŞÇİDEN KİMSE ŞÜPHELENMEZ"

Dişçiden kurmasının sebebi de "herhalde kimse dişçiden şüphelenmez" deyip dişçinin telefonu üzerinden de görüşme de yapmış olabilir.

Herhalde bu işin doğru mu yanlış mı olduğunu en iyi şekilde o dişçi arkadaş rahatlıkla ortaya koyabilir.