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    • 17.01.2022 22:38
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    Kemal Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile neden dişçide irtibat kurdu? Selami Altınok'tan çarpıcı yorum

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlarına verdiği röportajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'nun bir dişçinin muayenehanesinde Pensilvanya ile irtibat kurduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu konuyu yalanlayamazken AK Parti Erzurum Milletvekili ve Eski İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'tan çarpıcı bir yorum geldi. Altınok, "Kemal Kılıçdaroğlu siyaseten bir menfaat umma adına Pensilvanya ile büyük ihtimalle irtibat kurmuştur." dedi. Altınok, Kılıçdaroğlu'nun Pensilvanya dişçiden irtibat kurmasını ise bakın nasıl yorumladı...

    takvim.com.tr
    ahaber.com.tr
    Pensilvanya ile neden dişçide irtibat kurdu?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlarına verdiği röportajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir bilgi verdi.

    Kılıçdaroğlu'nun "dinleniyoruz" iddialarına tepki gösteren Soylu FETÖ elebaşı Gülen'in inini işaret ederek "Kılıçdaroğlu kendisini dinlediğimizi de söylüyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini telefonla dinleseydi Pensilvanya'yla konuştuğunu kaydederdi." dedi.

    Soylu şunları söyledi:

    "Şahidi de var. Çıkıp, 'Ben geçmiş olsun demedim.' dedi. Bunu 6. kez söylüyorum ama oradan hala cevap yok. Kılıçdaroğlu bunları söyler. Bir de şunun cevabını bekliyorum, bu soruyu da sordum. Kimseye hakaret etmiyorum, iftira etmiyorum. 'Böyle bir şey yok.' desin. Mesela desin ki 'Biz Pensilvanya'yla bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda yurtta barış dünyada barış sözünü konuşmadık.' desin. 'Konuşmadık.' desin. Böyle bir şey söyleyiversin. 'Orada şu kişilerle beraber değildim.' desin. Söyleyemez. Karşımızda hakikaten siyaset tanımına sığdıramadığımız, bu ülkenin değerleriyle örtüştüremediğimiz bir kimlik var."

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Soylu'nun iddialarına karşısında sessiz kaldı.

    A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Erzurum Milletvekili ve Eski İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'tan çarpıcı bir yorum geldi.

    Altınok, "Kemal Kılıçdaroğlu siyaseten bir menfaat umma adına Pensilvanya ile büyük ihtimalle irtibat kurmuştur." ifadelerini kullandı.

    Altınok şunları söyledi:

    "Herhalde daha güvenli bir ortam olsun diye dişçide yapmayı özellikle tercih etmiş olabilir. Elimde bilgi belge yok ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeyi yaptığına inanıyorum. O süreçte özellikle FETÖ'cü yapılanmanın oluşturduğu algı operasyonlarına çok alet olduğunu hatırlıyoruz. O montajlanmış ses kayıtlarını falan grup toplantılarında insanlara dinletmeye çalıştığını daha sonra Zaman Gazetesi'ni ziyarete gittiğini yine CHP'li birçok ismin özellikle FETÖ'cü polislere yaptığımız operasyonlar sonrası Çağlayan Adliyesi'nin önünde onlara destek vermek için çok canhıraş bir şekilde mücadele ettiklerini iyi biliyoruz.

        "SİYASETEN MENFAAT UMMAK İÇİN GÖRÜŞMÜŞ OLABİLİR"
        Yani 17-25 Aralık sürecindeki o kargaşada Kemal Kılıçdaroğlu da yine siyaseten bir menfaat umma adına Pensilvanya ile büyük ihtimalle irtibat kurmuştur.

        "DİŞÇİDEN KİMSE ŞÜPHELENMEZ"
        Dişçiden kurmasının sebebi de "herhalde kimse dişçiden şüphelenmez" deyip dişçinin telefonu üzerinden de görüşme de yapmış olabilir.

        Herhalde bu işin doğru mu yanlış mı olduğunu en iyi şekilde o dişçi arkadaş rahatlıkla ortaya koyabilir.

        "GÖRÜŞME HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYUYOR"
        Ne çıkar nasıl sonuçlar bilmiyorum ama herhangi bilgiye dayalı olmayarak söylüyorum ama Kemal beye herhalde yakışır. İzlemiş olduğu politika ve Genel Başkanlığa gelmiş olduğu süreç ve süreci yaratan yapıyla alakalı irtibatları zannediyorum ki 17-25 Aralık sürecinde de makul ve mantıklı bir sonucudur diye düşünüyorum. Polis terminolojisine göre 'hayatın olağan akışına' uyuyor."

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