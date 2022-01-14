Kılıçdaroğlu ile FETÖ elebaşı Gülen nasıl konuştu? İşte o 3 iddia!

3'ÜNCÜ İDDİA: KLİNİKTE BULUŞTULAR

Son iddiaya göre de Kılıçdaroğlu, Hüseyin Mercan ve Mustafa Yeşil ile bir klinikte buluştu. Diş kliniğindeki buluşma yine Ekim 2013 yılında. Mustafa Yeşil, görüşmede o dönem kapatılması görüşülen dershaneler konusunu gündeme getirip hükümeti şikayet etti. Kılıçdaroğlu ise ziyarette hasta olduğu iddia edilen Fetullah Gülen için "geçmiş olsun" dileklerini ileterek "sizinle bir sorunumuz yok" mesajı verdi.

Görüşmede sözde dış politika ele alınarak "Yurtta sulh cihanda sulh" vurgusu yapıldı. Aynı vurgu ne tesadüf ki; 15 Temmuz darbe girişiminde de gündeme geldi. Bu iddiaların hangisi doğrudur bilinmezken; kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun Gülen'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu ortak noktasında buluşuyor. Şimdi gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi.