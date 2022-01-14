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    • 14.01.2022 09:49
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    Kılıçdaroğlu ile FETÖ elebaşı Gülen nasıl konuştu? İşte o 3 iddia!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınında CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in görüştüğünü söylemesinin yankıları sürüyor. Soylu'nun sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile görüşme olayıyla ilgili 3 farklı iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu iddia ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    Kılıçdaroğlu ile FETÖ elebaşı Gülen nasıl konuştu?

    Türkiye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamaları konuşuyor. Soylu programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le telefonda görüştüğünü söyledi. Soylu'nun bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile görüşme olayıyla ilgili 3 farklı iddia ortaya atıldı.

    1'İNCİ İDDİA: GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜ
    Birinci iddiya göre CHP lideri Kılıçdaroğlu 17/25 Aralık kumpası sonrası hasta olduğu iddia edilen FETÖ elebaşı Gülen'e geçmiş olsun dileklerini iletmek istedi. FETÖ ile irtibatı olan danışmanları aracılığıyla Pensilvanya ile bağlantı kurdu. Pensilvanya'da telefona bakan örgüt üyesi, Gülen'in müsait olmadığını, konuşamayacağını, kendini iyi hissetmesi halinde arayacaklarını belirtti. Görüşmeden bir süre sonra Kılıçdaroğlu daha önce randevu aldığı diş hekimine gitti. Muayenehanedeyken bir telefon geldi. Telefonun diğer ucundaki kişi, Gülen'in görüşmek istediğini aktardı. Ardından görüşme başladı. Kılıçdaroğlu, Gülen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

    2'NCİ İDDİA: MUSTAFA YEŞİL'LE KONUŞTU
    İkinci iddia, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşıyla görüşmek istediği, ancak görüşemediği yönünde. Yine iddiaya göre 17/25 Aralık kumpasından yaklaşık 2 ay önce Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nden, FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Yeşil'in verdiği numaradan Pensilvanya'yı aradı. Fakat "ilaç aldığı için konuşacak durumda olmadığı" söylendi. Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Mustafa Yeşil'le konuşup "geçmiş olsun" dileklerini sundu.

        3'ÜNCÜ İDDİA: KLİNİKTE BULUŞTULAR
        Son iddiaya göre de Kılıçdaroğlu, Hüseyin Mercan ve Mustafa Yeşil ile bir klinikte buluştu. Diş kliniğindeki buluşma yine Ekim 2013 yılında. Mustafa Yeşil, görüşmede o dönem kapatılması görüşülen dershaneler konusunu gündeme getirip hükümeti şikayet etti. Kılıçdaroğlu ise ziyarette hasta olduğu iddia edilen Fetullah Gülen için "geçmiş olsun" dileklerini ileterek "sizinle bir sorunumuz yok" mesajı verdi.

        Görüşmede sözde dış politika ele alınarak "Yurtta sulh cihanda sulh" vurgusu yapıldı. Aynı vurgu ne tesadüf ki; 15 Temmuz darbe girişiminde de gündeme geldi. Bu iddiaların hangisi doğrudur bilinmezken; kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun Gülen'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu ortak noktasında buluşuyor. Şimdi gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi.

        Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Süleyman Soylu'nun iddiasını irdeledi. Övür, "Bakan Soylu, ikinci kez bu iddiayı gündeme getiriyor. Ama nedense ne Kılıçdaroğlu bu konuda "yalandır" diye bir açıklama yaptı, ne de çıktığı televizyonlarda "tarafsızız" diyen gazeteciler bu soruyu sordu." ifadelerini kullandı.

        İşte Mahmut Övür'ün "Kılıçdaroğlu, Pensilvanya ile görüştü mü?" başlıklı yazısından öne çıkanlar
        İçişleri Bakanı Soylu, bir süre önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "kendisinin, eşinin ve çocuklarının dinlendiği"ne ilişkin iddiasını da cevapladı. "Türkiye Cumhuriyeti Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi, Pensilvanya ile konuşmalarını da duyardık. Kılıçdaroğlu desin ki 'Pensilvanya ile diş muayenesinde konuşmadık'. 15 Temmuz'daki 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sloganı hakkında konuşmadık desin." Sanıyorum Bakan Soylu, ikinci kez bu iddiayı gündeme getiriyor. Ama nedense ne Kılıçdaroğlu bu konuda "yalandır" diye bir açıklama yaptı, ne de çıktığı televizyonlarda "tarafsızız" diyen gazeteciler bu soruyu sordu. Oysa ortada bir tanıklık vardı ve Kılıçdaroğlu daha önce danışmanı olan bir diş hekiminin muayenehanesinde Pensilvanya ile görüşmüştü. Ayrıca 15 Temmuz darbecilerinin slogan yaptıkları "yurtta sulh" sözünü ilk kez orada kullanmıştı. Bu iddia Kılıçdaroğlu'nun başından beri Pensilvanya ile özel ilişkisi olduğunu ve 15 Temmuz darbe girişimini bildiğini gösteriyor. Belki de bu yüzden o gece İstanbul'da, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini keyifle yudumlayıp olacakları "izlemekle" yetindi.

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