Kılıçdaroğlu ile FETÖ elebaşı Gülen nasıl konuştu? İşte o 3 iddia!

Türkiye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamaları konuşuyor. Soylu programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le telefonda görüştüğünü söyledi. Soylu'nun bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile görüşme olayıyla ilgili 3 farklı iddia ortaya atıldı.
1'İNCİ İDDİA: GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜ
Birinci iddiya göre CHP lideri Kılıçdaroğlu 17/25 Aralık kumpası sonrası hasta olduğu iddia edilen FETÖ elebaşı Gülen'e geçmiş olsun dileklerini iletmek istedi. FETÖ ile irtibatı olan danışmanları aracılığıyla Pensilvanya ile bağlantı kurdu. Pensilvanya'da telefona bakan örgüt üyesi, Gülen'in müsait olmadığını, konuşamayacağını, kendini iyi hissetmesi halinde arayacaklarını belirtti. Görüşmeden bir süre sonra Kılıçdaroğlu daha önce randevu aldığı diş hekimine gitti. Muayenehanedeyken bir telefon geldi. Telefonun diğer ucundaki kişi, Gülen'in görüşmek istediğini aktardı. Ardından görüşme başladı. Kılıçdaroğlu, Gülen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
2'NCİ İDDİA: MUSTAFA YEŞİL'LE KONUŞTU
İkinci iddia, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşıyla görüşmek istediği, ancak görüşemediği yönünde. Yine iddiaya göre 17/25 Aralık kumpasından yaklaşık 2 ay önce Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nden, FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Yeşil'in verdiği numaradan Pensilvanya'yı aradı. Fakat "ilaç aldığı için konuşacak durumda olmadığı" söylendi. Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Mustafa Yeşil'le konuşup "geçmiş olsun" dileklerini sundu.