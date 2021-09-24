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    • 24.09.2021 10:25
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    "Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var" diyen Mine Kırıkkanat'ı kim piyasaya sürdü?

    CHP cephesindeki adaylık yarışı öyle kızıştı ki karşılıklı hamleler, kumpaslar hatta kaset iddiaları gündemi meşgul etmeye başladı. Son olarak Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, "Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na olası bir operasyonun sinyalini verdi. Kırıkkanat'ın bu açıklaması, "Kılıçdaroğlu'na operasyon için düğmeye mi basıldı? CHP içinde nasıl bir pazarlık dönüyor? Kaset tehdidi ne anlama geliyor? Kırıkkanat'ı Kılıçdaroğlu'nun hangi rakibi piyasaya sürdü?" sorularını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Mine Kırıkkanat’ı kim piyasaya sürdü?

    CHP'de kızışan adaylık yarışı karşılıklı siyasi suikastleri de beraberinde getirdi. Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat katıldığı bir YouTube canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle ilgili çok önemli bir iddiada bulundu. Kırıkkanat, 'Ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde girer. Derde girmesini istemiyorum. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem.



    Ortaya çıkarmıyorlar çünkü CHP'den daha suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulamazlar. Burada duruyorum. Başka soru sormayın.' ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından sosyal medyada hızla yayılan video en çok izlenenler arasına girdi." dedi.

    KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU
    Öte yandan Nokta TV yayınına katılan Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu yüzünden artık CHP'ye oy vermediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi gibi 'gerçek Atatürkçüleri' küstürdüğünü belirten Kırıkkanat, "CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Abuk sabuk insanları doldurdular. CHP'yi eleştiriyoruz diye bizi dışladılar" dedi.

    "GENİŞ MEZHEBİNE HDP'Yİ DE İSTİYOR"
    Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada hapis yatan Ahmet Altan'ı ve Nazlı Ilıcak'ı alkışlatmasına ve savunmasına değinen Kırıkkanat, "Ahmet Altan'a ve Nazlı Ilıcak'a 'geçmiş olsun' dedi. Yani bu kadar da geniş mezhebi. Bu geniş mezhebe HDP'yi de dahil etmek istiyorlar şimdi" ifadelerini kullandı.

        TWİTTER'DAN DA TEPKİ GÖSTERDİ
        Twitter hesabından da benzer bir paylaşımda bulunan Kırıkkanat, "CHP'nin kırmızı çizgisini açıklıyorum: Partiye yeni üye alınmaz, olunmaz! Baskı yapılırsa başvuru doldurulur, ama işleme konulmaz. Bir düşünün, neden acaba, acaba?" dedi.

        KIRIKKANAT'I KİM PİYASAYA SÜRDÜ! CEVAP BEKLEYEN SORULAR
        Mine Kırıkkanat'ın "Elimde dosya var ama söyleyemem" şeklinde üstü kapalı bir tehdit dosyasını piyasaya sürmesi ittifakta tartışmaların da fitilini ateşledi.

        Kulislerde Kulıçdaroğlu'na rakip bir ismin, CHP liderine gözdağı vermek için bu dosyayı öne sürdüğü konuşuluyor. Peki Kılıçdaroğlu'na operasyon için düğmeye mi basıldı? CHP içinde nasıl bir pazarlık dönüyor? Kaset tehdidi ne anlama geliyor? Kırıkkanat'ı Kılıçdaroğlu'nun hangi rakibi piyasaya sürdü?

        Tüm bunların cevabını Mine Kırıkkanat'ın -eğer yapabilirse!'- yapacağı bir açıklama ve zaman gösterecek.

        Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesinin de üstü kapalı kaset tehdidine karşı hamlesi merakla bekleniyor. Öyle ki sosyal medya şimdiden karışmış durumda. Taraflar karşılıklı zehir zemberek açıklamalarla kılıçları çekti. İşte sosyal medyaya yansıyan o kavga:






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        Haberler Güncel "Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var" diyen Mine Kırıkkanat'ı kim piyasaya sürdü?
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