"Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var" diyen Mine Kırıkkanat'ı kim piyasaya sürdü?

TWİTTER'DAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Twitter hesabından da benzer bir paylaşımda bulunan Kırıkkanat, "CHP'nin kırmızı çizgisini açıklıyorum: Partiye yeni üye alınmaz, olunmaz! Baskı yapılırsa başvuru doldurulur, ama işleme konulmaz. Bir düşünün, neden acaba, acaba?" dedi.

KIRIKKANAT'I KİM PİYASAYA SÜRDÜ! CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Mine Kırıkkanat'ın "Elimde dosya var ama söyleyemem" şeklinde üstü kapalı bir tehdit dosyasını piyasaya sürmesi ittifakta tartışmaların da fitilini ateşledi.



Kulislerde Kulıçdaroğlu'na rakip bir ismin, CHP liderine gözdağı vermek için bu dosyayı öne sürdüğü konuşuluyor. Peki Kılıçdaroğlu'na operasyon için düğmeye mi basıldı? CHP içinde nasıl bir pazarlık dönüyor? Kaset tehdidi ne anlama geliyor? Kırıkkanat'ı Kılıçdaroğlu'nun hangi rakibi piyasaya sürdü?



Tüm bunların cevabını Mine Kırıkkanat'ın -eğer yapabilirse!'- yapacağı bir açıklama ve zaman gösterecek.



Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesinin de üstü kapalı kaset tehdidine karşı hamlesi merakla bekleniyor. Öyle ki sosyal medya şimdiden karışmış durumda. Taraflar karşılıklı zehir zemberek açıklamalarla kılıçları çekti. İşte sosyal medyaya yansıyan o kavga: