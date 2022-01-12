Haberler Güncel Videoları Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan yanıt: Dinleseydik Pensilvanya’yla konuşmaları kaydedilirdi

Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan yanıt: Dinleseydik Pensilvanya’yla konuşmaları kaydedilirdi

Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan yanıt: Dinleseydik Pensilvanya’yla konuşmaları kaydedilirdi
12.01.2022 23:27

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:48
Anne-oğul karşı karşıya!
Ana Sayfa 00:23
Harşit Çayı'na düşen köpek...
Ana Sayfa 00:34
Yoğun kar yağışı sürücülere...
Ana Sayfa 02:28
ABD'de 40 yılın en yüksek...
Ana Sayfa 00:47
Tahliye talebinde bulunulan...
Ana Sayfa 00:30
İstanbul ve Tekirdağ'da...
Ana Sayfa 00:47
"Petek Dinçöz'den sonra bana...
Ana Sayfa 00:16
Ahmet Çalık ile trafikte...
Ana Sayfa 01:48
Ahmet Çalık 'su yastığı'...
Ana Sayfa 00:49
HDP'li vekil Semra Güzel PKK...
Ana Sayfa 02:55
İki İETT otobüsü çarpıştı!...
Ana Sayfa 03:39
Fenerbahçe'de İsmail Kartal...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiasına ilişkin ‘’Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonları dinlenseydi Pensilvanya ile konuştuğu kayıtlara girerdi. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz öncesinde bir diş muayenehanesinde Pensilvanya ile görüşme yapıp yapmadığını söylesin "Yurtta sulh dünyada sulh" sloganını konuşmadık desin.’’ ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA