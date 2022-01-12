Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan yanıt: Dinleseydik Pensilvanya’yla konuşmaları kaydedilirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiasına ilişkin ‘’Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonları dinlenseydi Pensilvanya ile konuştuğu kayıtlara girerdi. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz öncesinde bir diş muayenehanesinde Pensilvanya ile görüşme yapıp yapmadığını söylesin "Yurtta sulh dünyada sulh" sloganını konuşmadık desin.’’ ifadelerini kullandı.