Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, İstanbulluyu felakete sürüklüyor! 2.5 yılda borç 41.6 milyar TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" dedi.
YASAL SINIRI AŞTI
Bu duruma Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Birisi Sayın Başkan'a yasal sınırları aştığı için İBB'yi borçlanamaz hale getirdiğini hatırlatabilir mi lütfen! Kendisi İstanbul'la ilgilenmediği için bilmiyor olabilir" ifadeleriyle karşılık verdi.