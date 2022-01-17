Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, İstanbulluyu felakete sürüklüyor! 2.5 yılda borç 41.6 milyar TL oldu

İBB'DE FELAKET ÇANLARI ÇALIYOR

Göksu, İBB'nin 2 yılda borçlanma limitini doldurduğunu ve yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma getirdiğini söylemişti. Göksu daha önce yaptığı açıklamalarda, İBB'nin iki yılda 43 milyar 402 milyon lira borçlandığını belirterek, "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" diye sormuştu.