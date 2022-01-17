Son dakika: Avusturya makamlarından 'Sezgin Baran Korkmaz' kararı! İade talebi kabul edildi

Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin hem Türkiye hem de ABD'nin talebi Avusturya tarafından kabul edildi. Bu durumda Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek.
Kararın, Şubat ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alınmıştı.
SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞI
Sezgin Baran Korkmaz'a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle;
- Bodrum Torba'daki Kervansaray Oteli
- TC YYA kuyruk numaralı SBK'ya ait Bombardier Global uçak
- Mega Varlık Yönetimi AŞ'nin tüm mal varlığı
- SBK'nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı 'Queen Anne' yatı
- SBK'nın Lüksemburg'daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı
- Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye'deki altı arsa
- İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare
- İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare
- İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare