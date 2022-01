Son dakika: Avusturya makamlarından 'Sezgin Baran Korkmaz' kararı! İade talebi kabul edildi

SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞI

Sezgin Baran Korkmaz'a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle;



- Bodrum Torba'daki Kervansaray Oteli



- TC YYA kuyruk numaralı SBK'ya ait Bombardier Global uçak



- Mega Varlık Yönetimi AŞ'nin tüm mal varlığı



- SBK'nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı 'Queen Anne' yatı



- SBK'nın Lüksemburg'daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı



- Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye'deki altı arsa



- İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare



- İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare



- İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare