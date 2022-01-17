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    • 17.01.2022 17:15
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    Ekrem İmamoğlu'nun algısı yine balon gibi söndü! "300 metrobüs alımımız engellendi" yalanına sert tokat

    Yönetime geldiği günden beri hizmet yapmayıp AK Parti'nin tıkır tıkır işlettiği bütün düzenleri bozan CHP'li Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün "300 metrobüs alımımız engellendi" yalanını ortaya atarak algı yapmaya çalıştı. İmamoğlu'nun algı balonunu ise AK Parti'li Tevfik Göksu patlattı. 27 yıl sonra ilk kez borçlanmada yasal sınırları aştığı için yeni borçlanma yapmayı gerektiren 300 metrobüs alımı onaylanmayan İmamoğlu'nun pr çalışmaları yine tutmadı.

    Ekrem İmamoğlu’nun algısı yine balon gibi söndü!

    Ekrem İmamoğlu hizmetten çok sosyal medyadan algı yapmaya devam ediyor. CHP'li İBB başkanı Ekrem İmammoğlu sosyal medyadan "Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" paylaşımı yapmıştı.

    27 YIL SONRA İSTANBUL'UN HALİ!

    27 yıl sonra ilk kez borçlanmada yasal sınırları aştığı için yeni borçlanmalara izin çıkmadığını bile bile algı operasyonu yapan İmamoğlu'nun oyununu Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu bozdu.

    İSTANBUL'LA İLGİLENMEDİĞİ İÇİN BİLMİYOR OLABİLİR

    M. Tevfik Göksu İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Birisi Sayın Başkan'a yasal sınırları aştığı için İBB'yi borçlanamaz hale getirdiğini hatırlatabilir mi lütfen! Kendisi İstanbul'la ilgilenmediği için bilmiyor olabilir." dedi.

        "Hükümet bizi engelledi" algısının aksine İBB tarafından yürütülen 10 ayrı metro projesine toplamda 17 milyar 640 milyon TL bütçe ayrılmasına onay verilmişti.

        İmamoğlu'nun "Milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" diye paylaştığı ama net olarak neyi kastettiği anlaşılmasa da söz konusu bölgede yer alan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesine 2.253.459.677,00 TL yatırım onayı verildiği ortaya çıktı.

        GÖKSU DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

        Göksu Nisan ayında sosyal medya hesabı Twitter'dan, "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" diye sormuştu.

        12 MİLYAR BORÇ NEREYE GİTTİ?

        2 yıl önce İstanbullulara büyük vaatler veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un bütçesinin yüzde 50 artırılabileceğini söylemişti. İBB'nin göreve geldikten 1 yıl sonraki borçlanması ise 12 milyar TL oldu.
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