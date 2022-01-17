Ekrem İmamoğlu'nun algısı yine balon gibi söndü! "300 metrobüs alımımız engellendi" yalanına sert tokat

İmamoğlu'nun "Milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" diye paylaştığı ama net olarak neyi kastettiği anlaşılmasa da söz konusu bölgede yer alan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesine 2.253.459.677,00 TL yatırım onayı verildiği ortaya çıktı.

GÖKSU DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Göksu Nisan ayında sosyal medya hesabı Twitter'dan, "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" diye sormuştu.