Ekrem İmamoğlu'nun algısı yine balon gibi söndü! "300 metrobüs alımımız engellendi" yalanına sert tokat

Ekrem İmamoğlu hizmetten çok sosyal medyadan algı yapmaya devam ediyor. CHP'li İBB başkanı Ekrem İmammoğlu sosyal medyadan "Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" paylaşımı yapmıştı.
27 YIL SONRA İSTANBUL'UN HALİ!
27 yıl sonra ilk kez borçlanmada yasal sınırları aştığı için yeni borçlanmalara izin çıkmadığını bile bile algı operasyonu yapan İmamoğlu'nun oyununu Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu bozdu.
İSTANBUL'LA İLGİLENMEDİĞİ İÇİN BİLMİYOR OLABİLİR
M. Tevfik Göksu İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Birisi Sayın Başkan'a yasal sınırları aştığı için İBB'yi borçlanamaz hale getirdiğini hatırlatabilir mi lütfen! Kendisi İstanbul'la ilgilenmediği için bilmiyor olabilir." dedi.