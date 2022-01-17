Son dakika: Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan önemli açıklamalar

Rama'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bizim için çok güzel bir gün. Biz birlikte bugün çok büyük bir çabanın sonucunu gerçekleştirdik. Yeni kurulan binalar, depremin sarsmış olduğu bölgede birçok aile çok güzel şartlarda yaşayacaklar. Bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Depremin ilk saniyelerinden beri yanımızda bulundu. Bizim lehizimize birçok girişimlerde bulundu, sözünü tuttu. Bütün bu organizasyona destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle dostumuz Bakan Kurum'a. Onların sayesinde sadece bu insanların hayatı değişmedi bu aynı zamanda güzel bir örnektir. Çok yeni bir hastaneye sahibiz. Sayın Erdoğan'ın bize desteği var.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

Arnavut kardeşlerimiz, misafirperverlik ve samimiyetleriyle bugün bizi bir kez daha kendi evimizde olmuş gibi hissettirdiler. Kökleri asırlara sari yakın dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunuyor Arnavutluk'la. Yaşadığımız her hadisede iki ülke arasında bu özel münasebetlerin sağlamlığına şahitlik ediyoruz. 2019'da meydana gelen depremde sizin acınızı yüreğimizde hissettik. Deprem haberini alır almaz harekete geçtik.

Türk yardım ekipleri yaraların süratle sarılması amacıyla yoğun gayret sarf ettiler. Yürütülen çalışmaları değerli dostum Edi Rama ile sıkı takip ettik. Deprem konutlarının teslimini bugün gerçekleştirdik. Arnavutluk'taki kültürel mirasımızı yansıtan değerlere önem veriyoruz.

Paket turizmde neler yapabiliriz? Bize de zaman zaman gelip Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ayırsanız derler. 19 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tek çatı altında yürüteceğiz dedik. O gün bugündür bu şekilde devam ediyoruz. Ayrışmaya gitmiyoruz.

İnşallah Arnavutluk'taki müşterek bu kültürel miras noktasında da bizler özellikle kurumlarımızla başta TİKA olmak üzere buralarda da destek çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan Ethem Bey Camii'nin açılışını bugün yapacağız. Ethem Bey Camii ibadethane olmasının yanı sıra Tiran'ın sembol eseridir. Osmanlı dönemine ait olan tarihi saat kulesi de önemli kültürel mirastan bir tanesidir.

Bugün değerli dostumla stratejik ortaklık ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ikili görüşerek ele aldık. Konsey toplantımızı inşallah bu yılın ilk yarısında icra edeceğiz. Dışişleri Bakanlarımız tarihi belirleyecekler. Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi de değerlendirdik. Bu terör örgütü 15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin direnişi sayesinde boşa çıkardığımız bu terör eyleminde maalesef 251 insanımızı alçakça şehit ettiler.

FETÖ'YE KARŞI ADIMLAR BEKLİYORUZ

Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren aileleri derinden üzmektedir. Önümüzdeki dönem Arnavutluk'ta daha somut, hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir. Sayın Başbakanla ekonomik ilişkileri de masaya yatırdık. Hedef 1 milyar dolar ticaret haddi hedefimizi yakalayarak kısa sürede ulaşalım istiyorum. Arnavutluk'ta en büyük yatırımcı Türkiye olacaktır. 3,5 milyar dolar yatırım miktarımız vardır.

Arnavutluk makamlarının vereceği güçlü destekle bu sayıların daha da artacağına inanıyorum. Sözlerime son verirken özellikle hastane noktasındaki talepleri de ikili görüşmede değerli dostumdan aldım. Sağlık Bakanımıza da gerekli talimatı vermek üzere bu ihtiyacı insan unsuru noktasında gidererek üzerimize düşeni yapacağız

"BİZ TERS KÖŞE OLMAYIZ"

Şimdi sen bizi ters köşe de bırakmak isteyen bir soru sordun. Biz ters köşe olmayız. Kardeşlik hukukuna dayanan bir ilişkimiz var.

Detaylar gelecek...