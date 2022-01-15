Yazar Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) vefat etti

Asıl adı Ömer Okçu olan ve "Minyeli Abdullah" romanıyla tanınan gazeteci, yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Hekimoğlu İsmail'in vefatının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizde, özellikle 'Minyeli Abdullah' romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum." dedi.