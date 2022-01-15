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    • Güncel
    • 16.01.2022 06:52
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    • 16.01.2022 07:06
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı paylaştı tarih verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor | 16-20 Ocak 2022

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan günlük tahminlerde özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu Marmara ve İç Anadolu bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük güncel hava durumu tahmininde ise salı günü yurdun büyük bölümünün kar yağışlı havanın etkisi altında olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteoroloji haritayı paylaştı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun Batısı ile Doğu Karadeniz'de kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI: Kuzey iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

    EDİRNE -3°C, 6°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL 2°C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

    KOCAELİ 1°C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

    TEKİRDAĞ 0°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR -7°C, -1°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ -3°C, 6°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 2°C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA -2°C, 6°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        ADANA 2°C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 6°C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA -5°C, 2°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN 4°C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        ANKARA -3°C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR -3°C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ -9°C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

        KONYA -5°C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

            BOLU -4°C, 0°C
            Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            KASTAMONU -6°C, -1°C
            Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            SİNOP 3°C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri yoğun kar yağışlı

            ZONGULDAK 2°C, 3°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            RİZE 1°C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            SAMSUN 1°C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            TOKAT -3°C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            TRABZON 1°C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            AĞRI -17°C, -6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

            ERZURUM -18°C, -7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

            MALATYA -7°C, 1°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN -10°C, -4°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin gece ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR -3°C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            GAZİANTEP -1°C, 5°C
            Parçalı bulutlu

            MARDİN -1°C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİİRT -4°C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı paylaştı tarih verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor | 16-20 Ocak 2022
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