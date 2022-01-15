SON DAKİKA: CHP'li İBB Ayasofya Camii'nde sabah namazı etkinliğine giden Tayyip Akyol'u kovdu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından gençler ve İstanbulluları Ayasofya'da sabah namazına davet etmişti. Etkinlik büyük ilgi görmüştü. Davete sosyal medyada gelen bir yorum da gündem olmuştu.
AYASOFYA'DA SABAH NAMAZI
Bir kişi "Sabah beni evden alırsanız gideriz başkanım, o saatte yetişemem tramwayla" demişti. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin de "Kardeşim 5.30'da hazır olur musun? DM'den numaranı atarsan sevinirim" cevabını vermişti.
İBB İŞİNE SON VERDİ
Bu çağrıyı yapan ve ardından Ayasofya'da sabah namazı etkinliğine katılan Tayyip Akyol, İBB Beyaz Masa'daki işinden kovuldu. Gerekçe ise Ayasofya Camii'nde sabah namazı etkinliğine katılması.
Akyol, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı "Ayasofya'da sabah namazına gitmem 'gerekçesiyle' İBB Beyaz Masa'daki işimden kovuldum" paylaşımıyla duyurdu.