SON DAKİKA: CHP'li İBB Ayasofya Camii'nde sabah namazı etkinliğine giden Tayyip Akyol'u kovdu

SİYASİ SEBEPLERDEN İTİRAFI

İBB bizi iş yerine almadı, çalıştırmadılar. Taşeron şirketin yöneticisi bana 'Ayasofya'da namaza gittiğin için siyasi gerekçelerden dolayı seni işten çıkarmamız için bize baskı yapıyorlar. Özlük dosyalarını istedik. İyi bir personelmişsin. 'Çok iyi çalışıyor ama üst yönetim bu şekilde emir telakki etti' açıklamasında bulunmuşlar.