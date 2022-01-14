CHP'li İBB'nin akçeli işleri! Kura çekimlerine bir kez daha hile bulaştı: Topun numarasına bakıp geri attı





ÇEKTİĞİ TOPUN NUMARASINA BAKIP GERİ ATTI

Çekilişle ilgili bugün ortaya çıkan başka bir görüntüde ise yine benzer bir durum yaşandı.



Öncelikli grup olarak belirlenen "sağlık çalışanı" kategorisinde 2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi esnasında ikinci sırada bulunan görevli hostesin çektiği topa bakıp geri atması ekranlara yansıdı.