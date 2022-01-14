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    • Güncel
    • 14.01.2022 22:33
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    • 14.01.2022 22:42
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    CHP'li İBB'nin akçeli işleri! Kura çekimlerine bir kez daha hile bulaştı: Topun numarasına bakıp geri attı

    CHP'li İBB'nin iştiraki KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekiminde dün hile tartışmalarına yol açan görüntülerin ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bir hostes, öncelikli grup olarak belirlenen 'sağlık çalışanı' kategorisinde 2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi sırasında çektiği topun numarasına baktı, sonrasında topu yerine koyup yeni bir numara çekti. Kura çekiminde yaşanan üst üste skandallar büyük tepki çekti.

    İBB’nin kura çekiminde ikinci skandal!

    İstanbul Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında dün noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi.



    GÖREVLİ ÇEKTİĞİ TOPU GERİ ATIP YENİDEN ÇEKMİŞTİ
    Canlı yayınlanan ve 3+1 dairelerin 121. yedek talihlisinin belirlendiği kurada bir görevlinin çektiği topu torbaya atıp yeniden farklı bir top çekmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada hile yapıldığı tartışmalarına yol açtı.



    ÇEKTİĞİ TOPUN NUMARASINA BAKIP GERİ ATTI
    Çekilişle ilgili bugün ortaya çıkan başka bir görüntüde ise yine benzer bir durum yaşandı.

    Öncelikli grup olarak belirlenen "sağlık çalışanı" kategorisinde 2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi esnasında ikinci sırada bulunan görevli hostesin çektiği topa bakıp geri atması ekranlara yansıdı.
        CHP’de kayış koptu
        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin akçeli işleri! Kura çekimlerine bir kez daha hile bulaştı: Topun numarasına bakıp geri attı
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