Başkan Erdoğan'dan Aydın'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika... Aydın'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından efeler diyarı Aydın'daki vatandaşlarımıza gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bu kadim şehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Aydın ziyaretimizi, yapımı tamamlanan yaklaşık 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istedik. Bugün sizlerle buluşmaya gelmeden önce Avrupa ve Türkiye'nin en büyük kağıt üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyükme hedefimize önemli katkı yapacak bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin ve milletimizin içi boş tartışmalara, terör örgütüyle yol yürüyen siyasetçilere değil bu tür hizmetlere ihtiyacı var.





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