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    • Güncel
    • 14.01.2022 08:50
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    • 14.01.2022 09:32
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    Son dakika: FETÖ'nün emniyet yapılanması... Eski 1'inci sınıf 19 emniyet müdürü hakkında yakalama kararı

    Gelen son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi." denildi.

    DHA
    FETÖ’nün eski emniyet müdürlerine operasyon

    Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı ihraç edilip rütbeleri sökülen 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 12 ilde operasyon başlatıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan HTS analiz çalışmalarında şüphelilerin, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi.

    Haklarında örgüt üyesi olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan şüphelilerin, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları belirlendi.

    Silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün emniyet yapılanması... Eski 1'inci sınıf 19 emniyet müdürü hakkında yakalama kararı
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