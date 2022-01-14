Son dakika: FETÖ'nün emniyet yapılanması... Eski 1'inci sınıf 19 emniyet müdürü hakkında yakalama kararı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı ihraç edilip rütbeleri sökülen 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 12 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan HTS analiz çalışmalarında şüphelilerin, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi.