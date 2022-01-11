FETÖ'nün gözde ismi Ali Tezel'e "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan hapis cezası

Müvekkiliyle eski eşi arasındaki boşanma davasında, mahkeme tarafından velayet konusunda rapor aldırıldığını belirten Danacı, raporda çocuğun kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği annesinin yanında kalmak istemediğini söylediği bilgisine yer verildiğini anlattı. Avukat Danacı, bu nedenle eski eşinin müvekkili hakkında şikayette bulunduğunu öne sürdü.

Danacı, müvekkilinin örgütle irtibatının tespit edilmediğini savunarak, Tezel hakkında 2014'te Bank Asya hesabı olması nedeniyle suçlama yapıldığını, o tarihte müvekkilinin gazeteci olması ve TMSF'ye devredilmesi sebebiyle Bank Asya'ya para yatırdığını anlattı.