Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.01.2022 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2022 09:57
    ABONE OL

    Patrick H. kimdir? Patrick H. hangi okulda öğretmenlik yapıyor? Almanca öğretmeni yetişkin film yıldızı çıktı

    Türkiye bu olayı konuşuyor. İstanbul Çekmeköy'de bir lisenin Almanca öğretmeni Patrick H.'nin cinsel içerikli film yıldızı olduğu ortaya çıktı. Skandalın yayılmasının ardından okul yönetimi Alman öğretmenin görevine son verdi. Peki Patrick H. kimdir? Patrick H. hangi okulda öğretmenlik yapıyor? İşte detaylar...

    Patrick H. kimdir? Patrick H. hangi okulda öğretmenlik yapıyor? Almanca öğretmeni yetişkin film yıldızı çıktı

    İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından birinde lise öğrencilerine Almanca öğreten öğretmen Patrick H.'nin yetişkin filmlerinde rol aldığı öğrenildi. Öğretmenin rol aldığı filmlerin görüntülerinin internet üzerinden öğrenciler arasında yayılması ardından skandal oaly patladı. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine veliler okul yönetimine şikayette bulundu. İşine son verilen Patrick H.'nin kim olduğu ve hangi okulda öğretmenlik yaptığı merak ediliyor. Peki Patrick H. kimdir? Patrick H. hangi okulda öğretmenlik yapıyor?

    ALMAN ÖĞRETMEN YETİŞKİN FİLM YILDIZI ÇIKTI!

    Patrick H., İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde gözler eğitim kurumlarından birinde Almanca öğretmenliği yapıyordu. Türkiye'ye gelmeden önce cinsel içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıkan öğretmen işten çıkarıldı.

    ÖĞRENCİLER KEŞFETTİ

    Okul yönetimi yaptığı incelemede yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Almanca öğretmeni Patrick H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Patrick H. görevden alınıp okuldaki işine son verildi.

    VELİLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

    Çekmeköy'de eğitim veren Türkiye'nin gözde okullarından birisinde meydana gelen skandal üzerine veliler duruma isyan etti. Çocuklarının emanet edildiği öğretmenin araştırılmadan nasıl okulda işe alındığını soran veliler tepki gösterdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yargıtay’dan HDP/PKK açıklaması
    Haberler Güncel Patrick H. kimdir? Patrick H. hangi okulda öğretmenlik yapıyor? Almanca öğretmeni yetişkin film yıldızı çıktı
        SON DAKİKA