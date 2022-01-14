Patrick H. kimdir? Patrick H. hangi okulda öğretmenlik yapıyor? Almanca öğretmeni yetişkin film yıldızı çıktı

İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından birinde lise öğrencilerine Almanca öğreten öğretmen Patrick H.'nin yetişkin filmlerinde rol aldığı öğrenildi. Öğretmenin rol aldığı filmlerin görüntülerinin internet üzerinden öğrenciler arasında yayılması ardından skandal oaly patladı. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine veliler okul yönetimine şikayette bulundu. İşine son verilen Patrick H.'nin kim olduğu ve hangi okulda öğretmenlik yaptığı merak ediliyor. Peki Patrick H. kimdir? Patrick H. hangi okulda öğretmenlik yapıyor?

ALMAN ÖĞRETMEN YETİŞKİN FİLM YILDIZI ÇIKTI!

Patrick H., İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde gözler eğitim kurumlarından birinde Almanca öğretmenliği yapıyordu. Türkiye'ye gelmeden önce cinsel içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıkan öğretmen işten çıkarıldı.

ÖĞRENCİLER KEŞFETTİ

Okul yönetimi yaptığı incelemede yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Almanca öğretmeni Patrick H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Patrick H. görevden alınıp okuldaki işine son verildi.

VELİLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Çekmeköy'de eğitim veren Türkiye'nin gözde okullarından birisinde meydana gelen skandal üzerine veliler duruma isyan etti. Çocuklarının emanet edildiği öğretmenin araştırılmadan nasıl okulda işe alındığını soran veliler tepki gösterdi.