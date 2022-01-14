Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan CHP'ye tepki: "HDP'nin sözcüsü, Kandil'in sözlüsü mü oldunuz?"





BELEDİYE BAŞKANLARIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI

Nevşehir Kentsel Dönüşüm Konutları ve Derinkuyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılmak için Nevşehir'e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bakanlığın ve belediyelerin il ve ilçelerdeki tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerinin değerlendirildiği ve yeni projelerin istişaresinin yapıldığı toplantı sonrası Cuma namazı için Uçhisar Merkez Camisi'ne geçen Bakan Murat Kurum, ardından 135'i Nevşehir Kalesi Kentsel Dönüşüm alanında, 274'ü Kozaklı Emek Mahallesi'nde olmak üzere toplam 409 konut ile Derinkuyu İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

20 YILDA NEVŞEHİR'E 12,5 MİLYAR LİRA YATIRIM

Son 20 yılda Nevşehir'e 12,5 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bakanlığının ise Nevşehir için 3.5 milyar liralık proje ürettiğini ve üretmeye de devam ettiğini kaydederek, "Şimdi burada; toplam yatırım bedeli yaklaşık 200 milyon lira olan çok önemli projelerimizin temellerini hep birlikte atıyor, şehrimizde yeni ve tarihî bir dönemi başlatıyoruz. Nevşehir'imizi de 'tarihe vefa geçmişe saygı' sloganıyla ihya ediyor, şehrimizin o eşsiz jeolojik ve tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracak adımlarımızı atıyoruz. Geldiğimizde gerek yerli gerek yabancı turistlerimiz buradaki bu tarihi dokudan daha güzel bir şekilde istifade etsin istiyoruz. Nevşehir Kalesi çevresinde; 11 mahallemizde, toplam 700 bin metrekare alanda kentsel yenileme ve dönüşüm çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde sosyal donatı alanlarıyla birlikte 3 bin 750 konut ürettik, yeni bir yaşam alanı kurduk. Sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla vatandaşımızın hak ettiği altyapıyla bu konutlarımızı teslim ettik ve vatandaşlarımız mutlu bir şekilde içerisinde yaşıyorlar. Hiçbir vatandaşımızı da bu dönüşüm sürecinde mağdur etmedik. Önce konutlarımızı inşa ettik; sonra hak sahibi vatandaşlarımızı bu alanlara taşıdık. Bu süreçte de onlara kira yardımı, eşya yardımı, taşınma yardımı gibi her türlü desteği de vermeye gayret gösterdik. Nevşehir Kalesi Tarihi Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Projemizle birlikte yatırım değeri 75 milyon lira olan konutlarımızın, dükkânlarımızın yine sağlık ocağımızın temellerini atıyoruz. Vatandaşlarımız için yeni sağlıklı evler, yuvalar ve işyerleri yapıyoruz." dedi.