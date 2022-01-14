Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan CHP'ye tepki: "HDP'nin sözcüsü, Kandil'in sözlüsü mü oldunuz?"

Bakan Kurum Nevşehir için üretilen sosyal konut ve donatılarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Nevşehir'imizde bugüne kadar 2,2 milyar lira yatırımla 7 bin 471 konut ve sosyal donatı ürettik. Yatırım değeri 735 milyon lira olan 2 bin 294 konut ve ticari ünitelerimizi yine içindeki sosyal donatılarıyla sağlık ocaklarıyla okullarıyla ve camileriyle yapımına devam ediyoruz.
Diğer yandan turizm alanlarında jeolojik dokuya uygun iş yerleri ve satış üniteleri yapıyoruz. Tamamladığımız Uçhisar Cevizlibağ Satış Üniteleri Yenileme Projemizle bin 400 metrekare büyüklüğündeki 41 dükkânı yıkarak yerine Kapadokya'nın doğal ve tarihî dokusuyla uyumlu yeni 11 dükkân yaptık.
Nevşehir Küçük Sanayi Sitesi 1. Etapta 400, Uçhisar Cevizlibağ Bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında 19 dükkân yapıyoruz. Ürgüp Üçgüzeller Mevcut Satış Ünitelerinin Yenilenmesi Projesi kapsamında çalışmalarımıza başladık. Burada eski yapıların olduğu 19 dükkânı yıkarak 17 dükkân ile 100 araç kapasiteli otopark, yürüyüş yolu ve bağbozumu festival alanı tasarladık. En kısa zamanda ihalesini yaparak Kapadokya'mıza yakışır yeni bir ticari ve yaşam alanı daha kazandırmış olacağız."
Bakan Kurum, "TOKİ tarafından Ürgüp Üçgüzeller mevkiinde Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılacak ticari karşılama merkezinin ihalesini Şubat ayı içerisinde yapacağız. Kızılçukur, Esentepe ve Derbent mevkilerindeki ticari karşılama merkezlerini de yeniliyoruz." açıklamasında bulundu.
4'ÜNCÜ MİLLET BAHÇESİ GELİYOR
2018 yılında "81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefini başlattıklarını hatırlatan Bakan Kurum, bugüne kadar 67,7 milyon metrekareye ulaştıklarını, 418 millet bahçesini projelendirdiklerini, 125'inin yapımını tamamlayarak hizmete aldıklarını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Nevşehir'de toplam büyüklüğü 332 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesinin bulunduğunu kaydeden Murat Kurum, 2022 yılı içerisinde 102 bin metrekare büyüklüğünde Ürgüp Millet Bahçesi için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.
Bakan Kurum, Nevşehir'deki millet bahçelerinin ayrıntılarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Kozaklı ilçemizin Emek Mahallesi'nde 60 bin metrekare büyüklüğündeki atıl arazi üzerinde, termal turizmin kalbi Kozaklı'daki tesislerin tam ortasında eşsiz güzellikte bir millet bahçesi yapıyoruz. Bu millet bahçemiz ilçemizin silüetini değiştirecek, burada yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projemizle bütünleşecek, Kozaklı'mıza yeni bir yaşam alanı katacak. 150 bin metrekare büyüklüğündeki Nevşehir Millet Bahçemizin projelendirme çalışmalarımıza ise devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yaparak çalışmalara başlayacağız.
Gülşehir İlçesi, Karavezir Mahallesinde yer alan 20 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizin de yer seçimini yaptık, proje çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.
Nevşehir'imizin doğal ve tarihî zenginliklerine ulaşımı daha da kolaylaştıracak ve zevkli hâle getirecek Bisiklet Yolu projelerimize de devam ediyoruz. Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Ihlara Vadisi güzergâhında tarih ve doğayla iç içe planladığımız bisiklet yolu projemizi yakında hayata geçiriyoruz.
Bugün temellerini attığımız ve 500 milyon lira yatırım değerine sahip yapımı devam eden bu projelerimizi en kısa zamanda tamamlayarak Nevşehirli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız."