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    • 14.01.2022 19:48
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' toplantısı sonrası Omicron uyarısı: Tedbirde ısrar etmek gerekiyor

    Son dakika haebrleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik. Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul için önmeli uyarı!

    Son dönemde artan koronavirüs valakarında İstanbul başı çekiyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl sağlık yöneticileri ve başhekimleriyle İstanbul'a ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Artan vaka sayılarına karşı uyarı yapan Koca, "Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamaları yaptı:

    "İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul'un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik. Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.

    Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."

        HAFTALIK VAKA HARİTASI PAYLAŞILMIŞTI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta başında haftalık vaka haritasını açıklamıştı. Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer vermişti.

        Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51'den 663,69'a, Ankara'da 129,82'den 184,29'a ve İzmir'de 68,54'den 323,30'a yükseldi.

        VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN İLLER
        Bakan Koca, vaka oranı önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı. Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" ifadelerini kullandı.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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