Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' toplantısı sonrası Omicron uyarısı: Tedbirde ısrar etmek gerekiyor

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, vaka oranı önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı. Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" ifadelerini kullandı.