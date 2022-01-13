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    • 13.01.2022 11:43
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    • 13.01.2022 11:43
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    Teröristle sevgili olan HDP'li Semra Güzel sorusunu duyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzü bozuldu

    Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye ulaştı. Öte yandan HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Söz konusu skandal olaya karşı ses çıkarmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk defa HDP'li vekil soruldu. Soruyu duyunca yüzü bozulan Kılıçdaroğlu hükümeti suçladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzü bozuldu

    Adıyaman'da 2017 yılında Terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırladı.

    Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığı'nın ardından dün TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Güzel'in fezlekesi bugün TBMM'ye ulaştı. Fezleke, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

    Bugün de o fotoğraflar HDP'nin seçim ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

        HDP'li milletvekilinin teröristle fotoğraflarına neden susuyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım" ifadelerini kullandı.

        Ancak HDP ve CHP'nin aksine Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Boro ile olan fotoğrafları İmralı ile olan çözüm sürecinde değil 2017 yılında çekildiği ortaya çıktı. Çözüm süreci ise resmi olarak 2013 yılında başlayıp 2015 yılında sona erdi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda terörist ile sevgili olan HDP'li Semra Güzel'e çok sert tepki gösterdi. Erdoğan muhalefete sert yüklenerek, "Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun? Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız." dedi.

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