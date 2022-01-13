Teröristle sevgili olan HDP'li Semra Güzel sorusunu duyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzü bozuldu

Adıyaman'da 2017 yılında Terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırladı.
Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığı'nın ardından dün TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Güzel'in fezlekesi bugün TBMM'ye ulaştı. Fezleke, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
Bugün de o fotoğraflar HDP'nin seçim ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.