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    • 14.01.2022 00:07
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    AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in skandal 'Ortaçağ Zihniyeti' söylemine sert eleştiri! Bu karanlığın daniskasıdır

    Cumhuriyet Halk Partili isimlerden her geçen gün dini değerlere yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici söylemler gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Özgür Özel. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde 4-6 yaş çocuklara verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı. Skandal sözlerin ardından pekçok makamdan kendisine tepkiler gelirken bir eleştiri de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan geldi. Kurtulmuş bu sözleri karanlığın tam daniskasıdır şeklinde yorumladı.

    AK Parti’den Özel’in skandal söylemine sert eleştiri

    Cumhuriyet Halk Partili isimlerden her geçen gün dini değerlere yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici söylemler gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Özgür Özel. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde 4-6 yaş çocuklara verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

    Skandal sözlerin ardından pekçok makamdan kendisine tepkiler gelirken bir eleştiri de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan geldi. Kurtulmuş bu sözleri karanlığın tam daniskasıdır şeklinde yorumladı.

    CHP'li isimlerin yaptığı skandal açıklamalara değinen Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'helaleşme' çıkışına vurgu yaparak tepki gösterdi.

        ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİ
        4-6 yaş grubuna yönelik din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e isim vermeden yüklenen Kurtulmuş, "'CHP, bir arayış içerisinde diyerek' inanası geliyor insanın. Tam inanacakken birisi kalkıp bir şey söylüyor. 'Orta Çağ zihniyeti' demesi, bununla yetinmeyip 'Fizikten matematikten ne anlar' demesi tam bir zır cahilliktir. karanlığın tam daniskasıdır." diye konuştu.

        Kurtulmuş, Özel'in açıklamalarını 'ilimden, medeniyet tarihinden bir şey görmeyen bir zihnin ortaya koyduğu bir şey' olarak niteledi.

        KALK BİR ÖZÜR DİLE
        Helalleşme çıkışı sonrası bir vatandaş olarak 'CHP iyi bir şey yapacak herhalde' dediklerini fakat yapılan açıklamalar sonrası partinin aynı tas aynı hamam politikalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Herhalde burada da dili sürçmez diyoruz. Kalk bir özür dile, 'Bu bizi temsil etmiyor' de... Yok. 'Kur'an Orta çağla yan yana getirilemez' dese, millet helalleşmeye inanacak." dedi.
            AK Parti’den Özel’in skandal söylemine sert eleştiri
            Haberler Güncel AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in skandal 'Ortaçağ Zihniyeti' söylemine sert eleştiri! Bu karanlığın daniskasıdır
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