AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in skandal 'Ortaçağ Zihniyeti' söylemine sert eleştiri! Bu karanlığın daniskasıdır

Cumhuriyet Halk Partili isimlerden her geçen gün dini değerlere yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici söylemler gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Özgür Özel. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde 4-6 yaş çocuklara verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.
Skandal sözlerin ardından pekçok makamdan kendisine tepkiler gelirken bir eleştiri de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan geldi. Kurtulmuş bu sözleri karanlığın tam daniskasıdır şeklinde yorumladı.
CHP'li isimlerin yaptığı skandal açıklamalara değinen Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'helaleşme' çıkışına vurgu yaparak tepki gösterdi.