AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in skandal 'Ortaçağ Zihniyeti' söylemine sert eleştiri! Bu karanlığın daniskasıdır

KALK BİR ÖZÜR DİLE

Helalleşme çıkışı sonrası bir vatandaş olarak 'CHP iyi bir şey yapacak herhalde' dediklerini fakat yapılan açıklamalar sonrası partinin aynı tas aynı hamam politikalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Herhalde burada da dili sürçmez diyoruz. Kalk bir özür dile, 'Bu bizi temsil etmiyor' de... Yok. 'Kur'an Orta çağla yan yana getirilemez' dese, millet helalleşmeye inanacak." dedi.