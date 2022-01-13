Karaman'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Karaman'da okullarda ders işlenmeyecek mi? Karaman Valiliği açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İl valiliklerinden kar tatili açıklamaları gelmeye devam ederken Karaman'da yaşayan öğrenciler yarın okula gidip gitmeyeceklerini merak etmeye başladı. İşte son gelişmeler..
14 OCAK CUMA YARIN KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile 4 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.
Ayrıca Ayrancı, Kazımkarabekir, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.
Kentin birçok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar aralıklarla etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda gece yerini kuvvetli rüzgara bırakan kar yağışı, Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde zaman zaman etkili oluyor.
Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aralıklarla devam eden kar yağışı yol kenarlarında beyaz örtü oluştururken, Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde de kar biriktiği görüldü. Eyüpsultan'da da kar yağışı aralıklarla sürüyor.