Tunceli'de okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Tunceli'de yarın okullar tatil mi edildi? Valilik kar tatili açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tunceli Valiliği'nden konuya dair açıklama gelip gelmediği öğrenciler, öğretmenler ve veliller tarafından oldukça merak ediliyor. Peki yarın dersler iptal mi edildi?
14 OCAK CUMA YARIN TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Ovacık'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının getirdiği olumsuz durum ve aşırı buzlanma nedeniyle ilçemizde eğitime 14 Ocak cuma günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.
Kentin birçok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar aralıklarla etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda gece yerini kuvvetli rüzgara bırakan kar yağışı, Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde zaman zaman etkili oluyor.
Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aralıklarla devam eden kar yağışı yol kenarlarında beyaz örtü oluştururken, Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde de kar biriktiği görüldü. Eyüpsultan'da da kar yağışı aralıklarla sürüyor.