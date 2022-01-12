Başkan Erdoğan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebini reddetti: Ben seni muhatap alır mıyım

Tarihi 2023 Türkiye genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimine 1.5 yıl gibi bir süre kala tansiyon yükselmeye başladı.

Türkiye'yi erken seçime sokmak isteyen birtakım karanlık mahfiller ve işbirlikçileri muhalefet üzerinden zemin hazırlamak istiyor.

11 SEÇİM KAYBETTİ AMA BU KEZ ADAY OLMAK İSTİYOR

Buna araç olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 seçim kaybetmesine rağmen aday olmak için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor.

Aday olmak için parti içi rakipleriyle çetin bir mücadeleye girişen Kılıçdaroğlu, konuk olduğu bir özel televizyon kanalında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayında tartışma isteğinde bulundu.

KARŞISINDA MUHATAP BULMAK İSTİYOR HERHALDE

Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun tartışma talebi hakkında konuştu.

CHP'li Kılıçdaroğlu'nun, "Şimdi Saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum." sözlerine yanıt veren Başkan Erdoğan, "Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?" dedi.

KURUN İYİLEŞMESİ AK PARTİ'NİN OYLARINI ARTIRDI

Toplantıda yeni anket de paylaşıldı. Vatandaşların yaklaşık yüzde 70'inin yeni ekonomi modelini desteklediği belirtildi. Dövizi düşüren 20 Aralık kararlarının ardından AK Parti'nin oy oranlarının yüzde 40'a çıktığı da dile getirildi.