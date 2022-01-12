Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.01.2022 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2022 10:18
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebini reddetti: Ben seni muhatap alır mıyım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle canlı yayında tartışmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?" yanıtını verdi. Öte yandan Türkiye'yi erken seçime sokmak için her türlü provokasyona girişen Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı döneminde Başkan Erdoğan'a karşı tam 11 seçim kaybetti.

    Başkan Erdoğan CHP’li Kılıçdaroğlu’nun talebini reddetti

    Tarihi 2023 Türkiye genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimine 1.5 yıl gibi bir süre kala tansiyon yükselmeye başladı.

    Türkiye'yi erken seçime sokmak isteyen birtakım karanlık mahfiller ve işbirlikçileri muhalefet üzerinden zemin hazırlamak istiyor.

    11 SEÇİM KAYBETTİ AMA BU KEZ ADAY OLMAK İSTİYOR

    Buna araç olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 seçim kaybetmesine rağmen aday olmak için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor.

    Aday olmak için parti içi rakipleriyle çetin bir mücadeleye girişen Kılıçdaroğlu, konuk olduğu bir özel televizyon kanalında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayında tartışma isteğinde bulundu.

    KARŞISINDA MUHATAP BULMAK İSTİYOR HERHALDE

    Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun tartışma talebi hakkında konuştu.

    CHP'li Kılıçdaroğlu'nun, "Şimdi Saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum." sözlerine yanıt veren Başkan Erdoğan, "Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?" dedi.

    KURUN İYİLEŞMESİ AK PARTİ'NİN OYLARINI ARTIRDI

    Toplantıda yeni anket de paylaşıldı. Vatandaşların yaklaşık yüzde 70'inin yeni ekonomi modelini desteklediği belirtildi. Dövizi düşüren 20 Aralık kararlarının ardından AK Parti'nin oy oranlarının yüzde 40'a çıktığı da dile getirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Uyarı üstüne uyarı!
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebini reddetti: Ben seni muhatap alır mıyım
        SON DAKİKA