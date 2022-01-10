Mesnetsiz iddiaların hesabı sorulacak! Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 2 dava



"Müvekkilim geçmiş görevleri esnasında yolsuzluk yapmış olduğu iddia edilmekte ise bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt veyahut delil mevcut değildir. Programda davalının elinde salladığı tüm belgeler yalan ve uydurmadır. Zaten davalının ve çalışma ekibinin ellerinde gerçek bir belge olmuş olsa idi bunu kamuoyuna kolay yoldan servis edilebilirlerdi. Bu iddiaların tamamı yalandır. Durum bu şekildeyken söz konusu asılsız uydurma beyanlar ile müvekkilimin kamuoyuna husumetine maruz bırakılmasının tarafımızca kabulü mümkün olmamak ile beraber, Muhalefet Partisi lideri olan davalının bu tarz beyanlarda bulunurken adeta çamur at izi kalsın tarzındaki tutumu kendisinin siyaset hayatı boyunca kullanmış olduğu bir yöntemdir. Bu tehdit dili muhalefetin klasik yöntemlerinden biridir."