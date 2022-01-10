Mesnetsiz iddiaların hesabı sorulacak! Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 2 dava

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret ve iftirada bulunduğu iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iki dava açıldı.
Adil Karaismailoğlu'nun, CHP Meclis Grup Toplantısı ve özel televizyon kanalında "İBB'de görev yaptığı sırada yolsuzluk yaptığını" iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na toplam 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN; "BAKAN DAVA BİLE AÇAMIYOR" ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 8 Ocak 2022 tarihinde Adil Karaismailoğlu'nu hedef alan "Bakanın 'Bana iftira atıyorlar' demesi lazım. Dava bile açamıyor" şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı, Adil Karaismailoğlu'nun 7 Ocak 2022 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN, CHP GRUP TOPLANTISINDA İDDİALARI YARGIYA TAŞINDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 Ocak 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Grup Toplantısı'nda Adil Karaismailoğlu'nu hedef aldığı, Adil Karaismailoğlu'nun 7 Ocak 2022 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
Adil Karaismailoğlu'nun, CHP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı ifade edildi.
İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin; CHP Grup Toplantısı'nda Adil Karaismailoğlu'na hakaret ve iftirada bulunduğu iddiasıyla Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açtığı öğrenildi.