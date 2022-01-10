Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren AK Parti MYK'sında, İnsan Hakları, AR-GE ve Eğitim ile Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunumları ile TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündemi değerlendirildi.
YENİ EKONOMİ MODELİ OYLARI ARTIRDI
Toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, teşkilat eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de toplantıda gündeme geldi.
Yeni ekonomi modelinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oylarında artış trendi olduğu öğrenildi.