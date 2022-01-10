BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Katılımcılara ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği sorusunun yönetildiği ankette katılımcıların çoğunlukla AK Parti cevabını verdiği, çözecek isim olarak ise Başkan Erdoğan'ın isminin öne çıktığı belirtildi. Ankete göre vatandaşların kur korumalı TL mevduat sistemini olumlu karşıladığı tespiti de yer aldı.