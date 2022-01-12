AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye 'Semra Güzel' tepkisi: "Milliyetçiyiz diye mangalda kül bırakmayanlar tek kelime edemedi"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, CHP ve İYİ Parti Genel başkanlarının her hafta grup toplantılarında esip gürlerken, bu haftaki grup toplantılarında, terör örgütü mensubuyla, dağda, terörist paçavralarıyla fotoğraf çektiren sözde milletvekili hakkında küçücük bir söz dahi söylenmediğini belirtti.



"Şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık" diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Her hafta çıkıp grup toplantılarınızda, ülkemiz ve milletimiz için büyük hayallerini tek tek hayata geçiren, milletimizin büyük bir teveccühüne ve sevgisine muhatap olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aklınıza gelen bütün çirkeflikleri yapacaksınız, milletimizi memnun eden bütün icraatlarını ayağınızla ezeceksiniz, aşağılayacaksınız, ancak terör örgütü mensubuyla da terörist paçavralarıyla fotoğraf çektiren sözde milletvekili hakkında küçücük bir söz dahi söylemeyeceksiniz. Bu, milletimizde büyük bir acı, elem ve ıstıraba neden oldu.