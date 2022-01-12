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    • 12.01.2022 19:32
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    Son dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 'Kazakistan' bildirisi: HDP dışındaki tüm partiler imzaladı

    TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden Kazakistan'daki olaylara ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Olayların normale dönmeye başlamasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği bildiriye HDP imza atmadı.

    TBMM’den Kazakistan bildirisi

    AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan Kazakistan'daki olaylara ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yapıldı.

    Yapılan açıklamada 'Olayların normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz' ifadeleri yer aldı ve Kazakistan'a her türlü desteğin sürdürüleceği bildirildi.

    İşte 'Kazakistan Bildirisi'nin satır başları;

    "Kardeş Kazakistan'da son günlerde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz. Kazakistan'ın istikrarı ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz.

    Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz. Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz.

    Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır. Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir"


    HDP DETAYI
    TBMM'deki Kazakistan hakkındaki bildiriyi siyasi partilerden bir tek HDP imzalamadı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 'Kazakistan' bildirisi: HDP dışındaki tüm partiler imzaladı
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