12 Ocak Konya, Kırklareli ve Bingöl’de kar tatili var mı yok mu? Konya, Kırklareli ve Bingöl’de bugün okullar tatil mi?

Konya, Kırklareli ve Bingöl'de bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il genelinde kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyarırken gözler valiliklerden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok ilde okullar yarın tatil edildi ve ders işlenmeyecek. Konuyla ilgili il valiliklerinden açıklamalar da peşpeşe gelmeye başladı. Konya, Kırklareli ve Bingöl'de yaşayan öğretmen, öğrenci ve veliler araştırmalarını hızlandırdı. Peki 12 Ocak Konya, Kırklareli ve Bingöl'de kar tatili var mı yok mu? İşte yanıtı…