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    12 Ocak Konya, Kırklareli ve Bingöl’de kar tatili var mı yok mu? Konya, Kırklareli ve Bingöl’de bugün okullar tatil mi?

    Konya, Kırklareli ve Bingöl'de bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Konya, Kırklareli ve Bingöl'de kar tatili var mı yok mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konya, Kırklareli ve Bingöl'de yaşayan öğretmen, öğrenci ve veliler yoğun kar yağışından dolayı yarın okulların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Valiliklerden peşpeşe açıklamalar geldi, işte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Konya, Kırklareli ve Bingöl’de bugün okullar tatil mi?

    Konya, Kırklareli ve Bingöl'de bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il genelinde kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyarırken gözler valiliklerden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok ilde okullar yarın tatil edildi ve ders işlenmeyecek. Konuyla ilgili il valiliklerinden açıklamalar da peşpeşe gelmeye başladı. Konya, Kırklareli ve Bingöl'de yaşayan öğretmen, öğrenci ve veliler araştırmalarını hızlandırdı. Peki 12 Ocak Konya, Kırklareli ve Bingöl'de kar tatili var mı yok mu? İşte yanıtı…

    12 OCAK KONYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

    Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

    Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

    Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        12 OCAK KIRKLARELİ'NDE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Kar yağışı Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yoğun şekilde devam ediyor.

        Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye ulaştı.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

        12 OCAK BİNGÖL'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

        Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.
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        Haberler Güncel 12 Ocak Konya, Kırklareli ve Bingöl’de kar tatili var mı yok mu? Konya, Kırklareli ve Bingöl’de bugün okullar tatil mi?
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