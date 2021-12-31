CHP'li İBB'nin 'halk ekmek' oyunları sürüyor! AK Parti'den tepki: “Bu iş artık mizansene döndü”

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısı hakkında kamuoyuna farklı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama 16 Aralık'ta tam kapasite çalışan 3 fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek ürettiklerini iddia etti. İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun ise fabrikaların tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek ürettiğini savundu.
SABAH'ta yer alan habere göre; Özgen Nama ve Murat Ongun'un üretilen ekmek konusunda farklı rakamlar vermesi, "Hangisi doğruyu söylüyor?" şeklinde yorumlara neden olmasının ardından Özgen Nama 30 Aralık'ta Halk Ekmek üretim sayılarına ilişkin yeni veri paylaştı.
ARALIK AYINDA 29 MİLYON 500 BİNE ULAŞACAK
İŞTE NAMA'NIN PAYLAŞTIĞI VERİLER
Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama sosyal medya hesabından ekmek üretimine ilişkin paylaştığı yeni verilere göre;
*Temmuz 2021'de 17 milyon 135 bin 603 adet somun ekmek satıldı. (Günlük üretim 552 bin 761 adet)
*Kasım 2021'de 28 milyon 196 bin adet (Günlük üretim 939 bin 866 adet)
*Aralık 2021'de yaklaşık 29 milyon 500 adete ulaşacak (Günlük üretim 951 bin 612 adet)