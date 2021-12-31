CHP'li İBB'nin 'halk ekmek' oyunları sürüyor! AK Parti'den tepki: “Bu iş artık mizansene döndü”





"EL DEĞMEDEN GÜNDE 2 MİLYON EKMEK ÜRETİYOR"

Özgen Nama; 8 Ocak 2020 tarihinde yaptığı açıklamada ise, İstanbul Halk Ekmek'in günde 2 milyon ekmek ürettiğini savunmuştu.

Nama, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Bir sorumluluk ve cumhuriyet projesi olarak 1978 yılında hayata geçirilen İstanbul Halk Ekmek, (İHE) el değmeden günde ürettiği 2 milyon ekmek ile 42 yıldır yurttaşların masasında yerini alıyor" iddiasında bulunmuştu.

Özgen Nama'nın 2 milyon ekmek üretildiğine yönelik iddiaları 8 Ocak 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yer almıştı.

Nama'nın son olarak 30 Aralık'ta açıkladığı verilerde ise günlük olarak tüm ambalajlı ve tekli ekmek dahil tüm ürünlerin 'Aralık ayı sonu itibariyle 29 milyon 500 bine ulaşacak' açıklaması ile Halk Ekmek fabrikalarında günlük üretimin maksimum 951 bin 612 adet olduğu görüldü.



2.5 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ 1 MİLYON 250 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ

AK Parti döneminde ise Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fazla mesai ile şu anda 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yaptığı öğrenildi.



2 BİN 945 OLAN DAĞITIM NOKTASI 910'A DÜŞÜRÜLDÜ

AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin; 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğu öğrenilirken 2019 yılında 536 adet büfe ve 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla halk ekmek vatandaşa ulaştırıldı.



Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle dağıtım noktası 910'a düşürüldü. Halk Ekmek A.Ş.'nin 603 büfe ve 307 değişik noktalarda ekmek dağıtımı yaptığı öğrenildi.