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    • Güncel
    • 03.01.2022 18:56
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    • 03.01.2022 19:07
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    CHP'li İBB vasatlığını perdelemek için 'Halk Ekmek' tiyatrosuna sardı: "8 büfe yeri bildirdiler 9 aydır büfe koymadılar"

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) algılarla dolu vasat belediyeciliği bir kez daha devam ediyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ekrem İmamoğlu yönetiminin halk ekmek tiyatrosunu tek tek deşifre etti. Türkmen, "İBB bize 8 yeni büfe yeri bildirdi. Beşine uygun dedik ama oralara 9 aydır büfe koymadılar" ifadelerini kullandı.

    CHP’li İBB’nin ’Halk Ekmek’ tiyatrosu

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nın (İBB) hizmetten uzak algılarla dolu belediyecilik anlayışı boyut kazanarak devam ediyor.

    ALGI OPERASYONLARI TEK TEK DEŞİFRE OLDU
    İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu katıldığı bir televizyon programında CHP'li yönetimin algı operasyonlarını tek tek deşifre etti.



    Konu Halk Ekmek'e geldiğinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen canlı yayına bağlanarak CHP'li yönetimin Üsküdar'daki haksız uygulamalarından örnek verdi.



    HALK EKMEK TİYATROSU
    Başkan Türkmen CHP'li yönetimin tiyatroya dönüştürdüğü büfe açılışını şu şekilde anlattı;

    Büyükşehir meclisinde Tevfik Göksu da biraz önce ifade etti. Kaç Halk Ekmeğin nereye konacağı ile ilgili karar oy birliği ile alındı. Meclisteki herkes evet dedi. Bu kararın iki tane önemli şartı var; Bu büfeleri engellilere, şehit yakınlarına, gazilere vereceksiniz. CHP de biz de evet dedik. İkincisi, bu büfeleri nereye koyacaksanız ilgili belediyelerin imar ve şehircilik açısından sorun onların da görüşlerini alın birlikte karar verin dendi. Bunun üzerine mart 2021'de karar alındı Nisan'da Büyükşehir bize yazı yazdı. Yazıda halk ekmeğin bütün ilçelerde nerelerde kurulacağına dair liste var. Bizim Üsküdar'la ilgili yer var. Yazı bize denmiş ki bu sekiz noktaya büfe kurmak istiyoruz. Biz konuda görüşlerimizi bildirmeden Halk Ekmek hemen harekete geçti. Halk Ekmek metro çıkışında Bulgurlu istasyonunda büfe kurmaya kalkıştı. Halk Ekmek'in Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, Üsküdar CHP İlçe Başkanı ve bazı CHP'liler sanki bir baskına geliyorlar veya kendilerince bir mizansel kurmuşlar, Özgen Nama'lın yakasında gizli mikrofon var karşıya da kamerayı almışlar Üsküdar Belediyesi bizi engelliyor, Halk Ekmek'e karşılar, gazilere karşılar... gibi bir olay çıkardılar. CHP kavga etmeyeceğe yere yaklaşmaz, kavgayı bilerek çıkartıyor ve hazırlıklı gelmişler. Soruyorum bir büfenin kurulmasına yönetim kurulu başkanı niye gelsin, ne işi var orada. Tabi dışarıdan bakan vatandaş Üsküdar belediyesi halk Ekmeğe karşı zannediyor. Hemen ardından Üsküdar meydana büfe kurdular. Ve yine tekrar kavga.



        TÜRKMEN: HALK EKMEK GERÇEĞİNİ BİZDEN DİNLEYİN
        Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,

        Türkmen programdaki bölümü şu sözlerle paylaştı; İBB bize 8 yeni büfe yeri bildirdi. Beşine uygun dedik ama oralara 9 aydır büfe koymadılar :) 3 yer için "50-100 metre kaydıralım, millet konforlu hizmet alsın" dedik ama hastane şantiyesi olacak yere büfe koydular! Hizmet mi algı mı? Halk Ekmek gerçeğini bizden dinleyin.



        ÖZGEN NAMA'DAN 11 MİLYONLUK DÜZELTME
        Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama 16 Aralık'ta tam kapasite çalışan 3 fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek ürettiklerini iddia etti. İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun ise fabrikaların tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek ürettiğini savundu.

        Özgen Nama ve Murat Ongun'un üretilen ekmek konusunda farklı rakamlar vermesi, "Hangisi doğruyu söylüyor?" şeklinde yorumlara neden olmasının ardından Özgen Nama 30 Aralık'ta Halk Ekmek üretim sayılarına ilişkin yeni veri paylaştı.



        Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama sosyal medya hesabından ekmek üretimine ilişkin paylaştığı yeni verilere göre;

        *Temmuz 2021'de 17 milyon 135 bin 603 adet somun ekmek satıldı. (Günlük üretim 552 bin 761 adet)

        *Kasım 2021'de 28 milyon 196 bin adet (Günlük üretim 939 bin 866 adet)

        *Aralık 2021'de yaklaşık 29 milyon 500 adete ulaşacak (Günlük üretim 951 bin 612 adet)
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