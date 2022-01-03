CHP'li İBB vasatlığını perdelemek için 'Halk Ekmek' tiyatrosuna sardı: "8 büfe yeri bildirdiler 9 aydır büfe koymadılar"





HALK EKMEK TİYATROSU

Başkan Türkmen CHP'li yönetimin tiyatroya dönüştürdüğü büfe açılışını şu şekilde anlattı;

Büyükşehir meclisinde Tevfik Göksu da biraz önce ifade etti. Kaç Halk Ekmeğin nereye konacağı ile ilgili karar oy birliği ile alındı. Meclisteki herkes evet dedi. Bu kararın iki tane önemli şartı var; Bu büfeleri engellilere, şehit yakınlarına, gazilere vereceksiniz. CHP de biz de evet dedik. İkincisi, bu büfeleri nereye koyacaksanız ilgili belediyelerin imar ve şehircilik açısından sorun onların da görüşlerini alın birlikte karar verin dendi. Bunun üzerine mart 2021'de karar alındı Nisan'da Büyükşehir bize yazı yazdı. Yazıda halk ekmeğin bütün ilçelerde nerelerde kurulacağına dair liste var. Bizim Üsküdar'la ilgili yer var. Yazı bize denmiş ki bu sekiz noktaya büfe kurmak istiyoruz. Biz konuda görüşlerimizi bildirmeden Halk Ekmek hemen harekete geçti. Halk Ekmek metro çıkışında Bulgurlu istasyonunda büfe kurmaya kalkıştı. Halk Ekmek'in Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, Üsküdar CHP İlçe Başkanı ve bazı CHP'liler sanki bir baskına geliyorlar veya kendilerince bir mizansel kurmuşlar, Özgen Nama'lın yakasında gizli mikrofon var karşıya da kamerayı almışlar Üsküdar Belediyesi bizi engelliyor, Halk Ekmek'e karşılar, gazilere karşılar... gibi bir olay çıkardılar. CHP kavga etmeyeceğe yere yaklaşmaz, kavgayı bilerek çıkartıyor ve hazırlıklı gelmişler. Soruyorum bir büfenin kurulmasına yönetim kurulu başkanı niye gelsin, ne işi var orada. Tabi dışarıdan bakan vatandaş Üsküdar belediyesi halk Ekmeğe karşı zannediyor. Hemen ardından Üsküdar meydana büfe kurdular. Ve yine tekrar kavga.