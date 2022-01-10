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    • Güncel
    • 10.01.2022 22:18
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    • 10.01.2022 22:18
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    Şehit yakınına küfür edenler siyonistleri savunanların önünde el pençe! İP'li Ali Kıdık geri vites yaparken şanzımanı dağıttı

    Geçtiğimiz aylarda İYİ Partili Lütfi Türkkan bir şehit yakınına küfür etmiş, Meral Akşener de adeta savunan açıklamalarda bulunmuştu. Siyonist İsrail'e verdiği desteklerle tanınan Karel Valansi, İP'li Ali Kıdık'ın yaptığı bir paylaşım üzerinden fırça çekti. Kıdık, yediği tokatın ardından Valansi'den nasıl özür dileyeceğini şaşırdı.

    İP’li Kıdık geri vites yaparken şanzımanı dağıttı

    İYİ Partili Ali Kıdık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Kıdık paylaşımda "THY New York'tan İstanbul'a Türk yolcudan 6000 dolar alırken, bir Yahudi yolcudan İstanbul aktarmalı Tel-Aviv'e 3500 dolar alıyor. Bu reva mı?" sözlerine yer verdi.

    SİYONİSTLERİ SAVUNAN VALANSİ'Yİ KIZDIRDI
    Kıdık'ın bu paylaşımı her daim masum Filistin halkının üzerine bombalar yağdıran siyonist İsrail'i savunan Karel Valansi'yi kızdırdı.

    Valansi, Kıdık'ın yazısını alıntılayarak "Bilet satın alırken sistem Türk müsün, Japon musun, Yahudi misin, Müslüman mısın diye bakmıyor ama eleştiri yaparken bile… neyse… Doğrusu şöyle olurdu: Ny-Ist uçuşu neden Ist aktarmalı Ny-Tlv uçuşundan daha pahalı" şeklinde cevap verdi.

    KIDIK NASIL ÖZÜR DİLEYECEĞİNİ ŞAŞIRDI
    Valansi'yi kızdırdığını farken İP'li Ali Kıdık ise adeta geri vites yaparken şanzımanı dağıttı. Yaptığı paylaşımı silen Kıdık, bununla da yetinmeyip bir de özür diledi.

    Kıdık "Bu twitim yanlış anlaşılmalara mahal vermiş. Ben insan odaklı, insana değer veren bir kişiliği savunurum. Herhangi bir inanç, ayrımcılık ve/veya şahsiyet ayrımı yoktur. Bütün dinlere saygım olduğu gibi tüm insanlarda gözümde aynıdır. Yanlış anlaşılmadan özür dilerim" diyerek Valansi'den af diledi.

    İMAMOĞLU VE NEVŞİN MENGÜ DE AF DİLEMİŞTİ
    Her daim İsrail'i savunan açıklamalar yapan Karel Valansi'den CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve fondaş Nevşin Mengü de özür dilemişti.

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    KAD-SİS
    Haberler Güncel Şehit yakınına küfür edenler siyonistleri savunanların önünde el pençe! İP'li Ali Kıdık geri vites yaparken şanzımanı dağıttı
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