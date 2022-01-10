Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.01.2022 21:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2022 21:52
    ABONE OL

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç Programının konuğu oldu. Bakan Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç Programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
    İftiralarına üst perdeden cevap verdik. Kılıçdaroğlu yargıda hesap verecek. Uydurma bir kağıt üzerinden böyle iftira atıldığında tabi ki en üst perdeden yanıt vereceğiz. O uydurma belgeyi onun eline kim verdiyse araştırılması gerekiyor. İddiaların altı tamamen boş. Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ama bunlar yatırım karşıtı.

    HAYATIM MÜCADELEYLE GEÇTİ
    Ben 24 yıl İBB'de çalıştım. Üniversitede yeni mezun bir mühendis olarak başladım. Bütün basamakları tecrübe edinerek kazandım. Vizyonumuzu orada kazandın. Yani oradaki bilgi-birikimimi Türkiye için harcamaya çalışıyoruz. O yüzden büyük bir emek var. Hayatım büyük mücadelelerle geçti. Aynı programda "Türkiye'de demokrasi yok" diyor. Bu kadar muhalefetin yalan konuştuğu demokratik bir ülke gösterebilir misiniz. Gazetelerinde aynı şekilde, dillerinde aynı şekilde. Ortaya bir yalan atıyorlar. Yüzlerce kez yanıtlıyorsunuz görmüyorlar. Bu şekilde ispatlandı. İnşallah bundan sonra ayaklarını denk alırlar. Gazetelerinde tekzip yayınlamaktan bıkmadılar. Bu kadar yüzsüzler.

    İSTANBUL'DA METRO TARTIŞMALARI
    Bakanlık olarak 103 km metro yapıyoruz. Metrolara neden U ismi koyduk. Baktık bir emek hırsızlığı var. Otobüsleri çalıştıramayanlar metro yapamaz. İBB'de liyakatli kadro kalmadı.

    METRO PROJELERİ
    Sabiha Gökçen'e metro projesi Haziran ayında tamamlanacak. 18 ayda Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metrosu hizmete sunulacak. İBB'nin tamamlayamadığı projeleri devraldık.

    DEMİRYOLU PROJELERİ
    13 Bin 20 km demiryolu hattımız var.

    YILBAŞI GECESİ OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNDE YAŞANANLAR
    Mağduriyet yaşayanların parasını iade ettik. Firmaya ceza kesildi. Mazereti yok, hemen duruma müdahale ettik.

    YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ
    Tamamen açık bir şekilde ihale yapılıyor.

    ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

    Detaylar geliyor...

        Bakan Karaismailoğlu programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Karaismailoğlu, "Bu akşam A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programında Ulaştırma ve Haberleşmeyi konuşacağız." ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’na 2 dava!
        Haberler Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar
            SON DAKİKA