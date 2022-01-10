Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar

HAYATIM MÜCADELEYLE GEÇTİ

Ben 24 yıl İBB'de çalıştım. Üniversitede yeni mezun bir mühendis olarak başladım. Bütün basamakları tecrübe edinerek kazandım. Vizyonumuzu orada kazandın. Yani oradaki bilgi-birikimimi Türkiye için harcamaya çalışıyoruz. O yüzden büyük bir emek var. Hayatım büyük mücadelelerle geçti. Aynı programda "Türkiye'de demokrasi yok" diyor. Bu kadar muhalefetin yalan konuştuğu demokratik bir ülke gösterebilir misiniz. Gazetelerinde aynı şekilde, dillerinde aynı şekilde. Ortaya bir yalan atıyorlar. Yüzlerce kez yanıtlıyorsunuz görmüyorlar. Bu şekilde ispatlandı. İnşallah bundan sonra ayaklarını denk alırlar. Gazetelerinde tekzip yayınlamaktan bıkmadılar. Bu kadar yüzsüzler.

İSTANBUL'DA METRO TARTIŞMALARI

Bakanlık olarak 103 km metro yapıyoruz. Metrolara neden U ismi koyduk. Baktık bir emek hırsızlığı var. Otobüsleri çalıştıramayanlar metro yapamaz. İBB'de liyakatli kadro kalmadı.