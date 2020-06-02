ABD'de siyahi genç George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke yangın yerine döndü. Birçok dükkanın yağmalandığı ABD'de Trump gösteriler sırasında bahçesi yanan St. John's kilisesini ziyaret edip, elinde İncil'le açıklamalarda bulundu
MENGÜ'DEN YAHUDİLERİ KIZDIRAN TWEET
Trump'ın bu fotoğrafını Twitter'dan paylaşan Nevşin Mengü, ABD Başkanı'na "Elinde tuttuğu kutsal kitapta diyorki: "dua ettiğiniz zaman iki yüzlülerden olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar" Matta 6:5" sözleri ile sözde eleştiride bulundu.
Matta İncili'ndeki Yahudileri hedef alan ifadeleri paylaşan Nevşin Mengü'ye Karel Valesi isimli Musevi bir bayandan tepki geldi.
FIRÇAYI YEDİ JET HIZIYLA ÖZÜR DİLEDİ
Karel Valansi, Nevşin Mengü'ye "Havraları karıştırmadan mesajınızı veremiyor musunuz?" diye tepki gösterdi.
Tepki'nin ardından Mengü, "Karel hanım sizin nezdinizde tüm musevi arkadaşlardan özür diliyorum, Matta 6:5teki bu anti-semit tonu farketmeden paylaştım. Sizleri incitmek gibi bir niyetim yoktu" ifadeleriyle özür diledi.
İSLAM'İ DEĞERLERE SAVURDUĞU HAKARETLER SONRASI SESSİZ KALMASI TEPKİ ÇEKTİ
Her fırsatta İslami değerleri hedef alıp umursamaz tavırlar sergileyen Mengü'nün Musevilerden yediği fırça sonrası özür dilemesi ise tepki çekti.
Bir kullanıcı "Şu nezaketin yüzde birini kırdıkları, incittikleri, dışladıkları, hakaret ettikleri Müslümanlara gösterdiklerini gördünüz mü? Bir kere Müslümanlardan özür dilediklerini duydunuz mu?" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları: