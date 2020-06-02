MENGÜ'DEN YAHUDİLERİ KIZDIRAN TWEET

Trump'ın bu fotoğrafını Twitter'dan paylaşan Nevşin Mengü, ABD Başkanı'na "Elinde tuttuğu kutsal kitapta diyorki: "dua ettiğiniz zaman iki yüzlülerden olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar" Matta 6:5" sözleri ile sözde eleştiride bulundu.