Çukur medyanın ikiyüzlü tutumu! Yandaş Cumhuriyet CHP'li İBB'nin aleyhine olan 'İETT kazası' haberini apar topar sildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri son zamanlarda iptal edilen seferler, arızalar ve kazalarla gündemden düşmüyor.



Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu ve yönetiminin katlanarak büyüyen İETT fiyaskosu karşısında bir çözüm üretememesi İstanbulluyu mağdur ederken, tepkileri de beraberinde getirdi.