Çukur medyanın ikiyüzlü tutumu! Yandaş Cumhuriyet CHP'li İBB'nin aleyhine olan 'İETT kazası' haberini apar topar sildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri son zamanlarda iptal edilen seferler, arızalar ve kazalarla gündemden düşmüyor.
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu ve yönetiminin katlanarak büyüyen İETT fiyaskosu karşısında bir çözüm üretememesi İstanbulluyu mağdur ederken, tepkileri de beraberinde getirdi.
İhalesi CHP'li Özgür Karabat yönetimindeki yandaş şirkete verilen otobüslerin tel tel dökülmesi vatandaşı isyan ettirdi.
Günün 'İETT' haberi ise İstanbul Beşiktaş'tan geldi.
İETT OTOBÜSÜ ASIRLIK AĞACI DEVİRDİ
Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde saat 06.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza yapan otobüs nedeniyle Dolmabahçe Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaldırıma ve yola devrilen asırlık çınar ağacı nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Vatandaşlar ağacın üzerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı. Kaza yapan otobüsün durağa gittiği ve boş olduğu öğrenildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.