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    • Güncel
    • 10.01.2022 22:33
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    • 10.01.2022 22:48
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    Çukur medyanın ikiyüzlü tutumu! Yandaş Cumhuriyet CHP'li İBB'nin aleyhine olan 'İETT kazası' haberini apar topar sildi

    CHP'li İBB yönetimdeki İETT, arızalar ve kazalarla gündemden düşmüyor. Son olarak İstanbul Beşiktaş'ta bir İETT otobüsü, asırlık çınar ağacına çarparak devirdi. CHP yandaşı Cumhuriyet de haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu ancak çok geçmeden paylaşımlarını kaldırdı. Haberin CHP'li İBB aleyhine olduğunun fark edilmesi üzerine Cumhuriyet editörlerinin tweeti silmesi, çukur medyanın ikiyüzlü tutumunu da gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Çukur medyadan ikiyüzlülük! Apar topar sildiler

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri son zamanlarda iptal edilen seferler, arızalar ve kazalarla gündemden düşmüyor.

    Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu ve yönetiminin katlanarak büyüyen İETT fiyaskosu karşısında bir çözüm üretememesi İstanbulluyu mağdur ederken, tepkileri de beraberinde getirdi.

    İhalesi CHP'li Özgür Karabat yönetimindeki yandaş şirkete verilen otobüslerin tel tel dökülmesi vatandaşı isyan ettirdi.

    Günün 'İETT' haberi ise İstanbul Beşiktaş'tan geldi.



    İETT OTOBÜSÜ ASIRLIK AĞACI DEVİRDİ
    Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde saat 06.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza yapan otobüs nedeniyle Dolmabahçe Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaldırıma ve yola devrilen asırlık çınar ağacı nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Vatandaşlar ağacın üzerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı. Kaza yapan otobüsün durağa gittiği ve boş olduğu öğrenildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.



        CUMHURİYET APAR TOPAR SİLDİ!
        Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi, Beşiktaş'ta meydana gelen ve asırlık ağacın devrildiği kazaya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı kaldırdı.



        ÇUKUR MEDYANIN İKİYÜZLÜ TUTUMU...
        CHP yandaşı Cumhuriyet'in, haberin Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB aleyhine olduğunu fark edip paylaşımı silmesi tepkiyle karşılanırken çukur medyanın ikiyüzlü tutumu da bir kez daha gözler önüne serildi.



        CHP VE İBB'NİN TALİMATIYLA MI?
        Söz konusu 'İETT kazası' tweetinin Cumhuriyet editörlerince kaldırılması, "CHP ve İBB'nin talimatıyla mı oldu?" sorusunu da akıllara getirdi.
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        KAD-SİS
        Haberler Güncel Çukur medyanın ikiyüzlü tutumu! Yandaş Cumhuriyet CHP'li İBB'nin aleyhine olan 'İETT kazası' haberini apar topar sildi
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