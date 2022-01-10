AK Parti ve MHP, PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için harekete geçti: Gerekeni yapacağız

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Vekilin terörist kıyafetlerini giydiği fotoğrafların yanı sıra, sevgilisi terörist Volkan Bora ile de görüntüleri ortaya çıktı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP milletvekilinin terörist ile fotoğrafına tepki gösterdi. Şentop, "Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen duruma, "Bu, ülkemize, Gazi Meclisimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına yapılmış ve yapılmakta olan en büyük saygısızlıktır. Şehit ve gazi aileleri olarak bu duruma seyirci kalmayacağız. Bu hainlerin meclisten yaka paça çıkarılıp yargıya teslim edilmelerini ve milletvekilliklerinin düşürülmesini derhal ve ivedilikle bekliyoruz." dedi.
A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, siyasi olarak ellerinden geleni yapacaklarını ve teröre destek veren vekili Gazi Meclis çatısı altında barındırmayacaklarını ifade etti. Özkan, "HDP'nin birçok tehdidine rağmen sessiz kalan İYİ Parti'nin bu kez de tepkisiz kalacağını öngördüğünü aktardı. Özkan, "Cevap vereceklerini söylüyorlar ise, fezlekeleri gelecektir, Cumhur İttifakı ile hareket etsinler." dedi.
HDP'Lİ VEKİL ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTİN SEVGİLİSİ ÇIKTI
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıktı. İkilinin fotoğraflarının ortaya çıkması HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi de bir kez daha gözler önüne serdi. Güzel'in ayrıca PKK kıyafetleri ile de görüntüleri ortaya çıktı. HDP'li vekilin terörist sevgilisi Bora, TSK tarafından başarılı bir operasyonla öldürülmüştü.
"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"