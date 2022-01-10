Zillet'in savunma bakanı HDPKK'lı Semra Güzel: Adeta biçilmiş kaftan!





Ne var ki, CHP'li Dursun Çiçek "Siz terör irtibatlı kişileri İBB'de çalıştırır mısınız?" sorusunu "Niye çalıştırmayayım? Temizlik işçisi yaparsın, başka bir şey yaparsın" diye yanıtlasa da HDP'nin eli artık çok güçlü.

Bu kez ittifakın kendilerine "fazlasıyla" muhtaç olduğunun farkındalar. Geçen yerel seçimlerdeki gibi alt düzey belediye kadrolarına fit olmayacaklarını söylüyorlar.

Haklarıdır...

Ellerinde "liyakat" sahibi kadrolar da mevcut...